Разыгрывающий Дрю Джойс будет выступать за мюнхенскую «Баварию» до конца сезона 2016/17. Решение было принято руководством клуба после личной просьбы защитника, сообщает официальный сайт «Цмокаў».



Дрю Джойс. Фото: bc-tsmoki.by

— Дрю поступило предложение от «Баварии», и мы решили не отказывать нашему игроку в возможности выступить в составе одного из лидеров чемпионата Германии. В оставшихся матчах Единой лиги ВТБ больше игрового времени получат белорусские игроки, — прокомментировал переход защитника генеральный директор «Цмокі-Мінск» Юрий Шакола.

В 18 матчах в Единой лиге ВТБ Дрю Джойс набирал в среднем 14,2 очка и 6,4 подбора. Также разыгрывающий провел 12 матчей в Кубке ФИБА, отмечаясь в среднем 15,1 очка и 8,3 передачи.

— Хочу поблагодарить руководство и сотрудников «Цмокі-Мінск», которые делали все, чтобы я чувствовал себя в Минске как дома. Думаю, тренеры и мои товарищи по команде знают, насколько они важны для меня. Этот сезон был приятным, мы старались привносить что-то позитивное на тренировки и в игры. Надеюсь, я оставил хорошее впечатление в городе и в клубе. Желаю «Цмокам» успешного развития. Спасибо вам за все, что вы сделали для меня, — дал комментарий Дрю Джойс.

В нынешнем сезоне «Бавария» имела хорошие шансы на выход в полуфинал Еврокубка, но в четвертьфинальной серии до двух побед уступила испанской «Уникахе» (1:2). В германском чемпионате «Бавария» занимает третье место с 20 победами в 23 матчах.

Отметим, что в конце февраля «Цмокi» расстались еще с одним ключевым баскетболистом, отпустив центрового Джордже Гагича в турецкий «Истанбул».