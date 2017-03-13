



Министр обороны Украины Степан Полторак призвал офицеров запаса вернуться на военную службу.

"Обращаюсь к офицерам запаса, - тех, кто по выслуге лет получили пенсионное обеспечение от государства, жилье и льготы и находятся на заслуженном отдыхе. Вы прошли боевой путь, приобрели опыт, который так необходим нашей армии. Призываю вас взять пример с добровольцев", - написал он на своей странице "Фейсбуке", сообщает ВВС .

"Если вам позволяют возраст и состояние здоровья, призываю вернуться в ряды Вооруженных Сил: нам нужны ваши опыт и знания. Мы ждем вас в непростое для страны время!" - обратился министр к офицерам.

Украина во вторник впервые отмечает День добровольца, учрежденный Верховной радой 18 января 2017 года.

В начале января стало известно, что украинские власти рассматривают возможность призвать на службу офицеров запаса, которые закончили военные кафедры университетов, но в армии не служили, чтобы решить проблему с комплектованием офицерского состава.

"Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться", - заявил, в частности, глава генштаба Украины Виктор Муженко.

Позже в генштабе уточнили, что призыв офицеров запаса не является мобилизацией или ее составляющей. Кроме того, офицеров запаса будут отправлять на восток Украины, где продолжается вооруженный конфликт, только на добровольной основе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Его наиболее активная стадия пришлась на лето того же года. Киев обвиняет Россию в прямой поддержке самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Украинские власти неоднократно заявляли, что на востоке страны находятся регулярные части российской армии. Кремль отрицает факт участия российских военных в этом конфликте, но подчеркивает, что там могут находиться граждане России, добровольно принимающие участие в боевых действиях.