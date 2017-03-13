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Беларусь увеличила поставки продовольствия в Россию на 7-8%

14.03.2017 20:16 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь увеличила поставки продовольствия в Россию на 7-8%

фото tut.by

Беларусь увеличила объемы поставки продовольствия на российский рынок в январе-феврале текущего года.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель премьер-министра Беларуси  Михаил Русый.

"Мы несколько увеличили объемы поставок в январе-феврале — я думаю, что процентов на 7-8 по сравнению с таким же периодом прошлого года", — сказал Русый.

Он отметил, что балансы поставок продуктов питания из Беларуси в Россию и наоборот еще не подписаны, но уже согласованы и стороны по ним работают.

"Балансы в принципе парафированы, согласованы и мы по ним работаем. Отгрузки идут, продолжаются. У нас и баланс предварительно проговорен — выше процентов на 7-8, чем мы в прошлом году поставили", — сказал собеседник агентства.

В феврале министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц говорил, что страна в 2016 году заработала более 3 миллиардов долларов на поставках продовольствия в Россию, и это на 16 миллионов долларов больше, чем в 2015 году. При этом он отметил, что "если бы все предприятия сегодня работали на российский рынок, эта цифра была бы выше".

 
 
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Беларусь увеличила объемы поставки продовольствия на российский рынок в январе-феврале текущего года.

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