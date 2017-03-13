﻿ Кобяков напомнил регионам о поручении президента до 1 мая трудоустроить всех безработных. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кобяков напомнил регионам о поручении президента до 1 мая трудоустроить всех безработных

14.03.2017 21:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Премьер-министр Андрей Кобяков попросил губернаторов отчитаться, как в регионах выполняют поручение президента о трудоустройстве всех безработных к 1 мая. На заседании президиума Совмина сегодня обсуждали в том числе создание рабочих мест и трудоустройство безработных.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— На совещании 9 марта главой государства правительству и губернаторам поставлена предельно конкретная задача по трудоустройству всех кто может и хочет работать до 1 мая. Прошу губернаторов доложить, как развернута эта работа на местах, если требуются решения правительства — предлагайте. Рабочие места должны быть созданы там, где есть реальная потребность на рынке труда в конкретных районах и населенных пунктах, — заявил Андрей Кобяков.

Ранее на совещании об актуальных вопросах развития страны Александр Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных.

«Но люди должны понимать, что они прежде всего должны искать себе работу. А мы им должны помочь. К 1 мая все должны быть трудоустроены, — заявил Александр Лукашенко. — И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут».

Напомним, сегодня президент назначил нового министра труда и соцзащиты, эту должность заняла Ирина Костевич, которая до этого была заместителем министра экономики. Александр Лукашенко поручил ведомству обеспечить в том числе высокий уровень занятости и создать эффективный рынок труда.

— Стоит задача в 2017 году создать 70 тысяч новых рабочих мест. И эти рабочие места должны быть современными, качественными, эффективными и иметь соответствующий уровень заработной платы, — сказала Ирина Костевич. По ее словам, все эти задачи сложные, но выполнимые.

Читайте также
Если только на бумаге. Эксперты рассказали, почему в Беларуси не получится победить безработицу
Как отличаются пособия по безработице в Беларуси и соседних странах
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочие места должны быть созданы там, где есть реальная потребность на рынке труда в конкретных районах и населенных пунктах, заявил премьер-министр.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь увеличила поставки продовольствия в Россию на 7-8%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика