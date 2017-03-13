Премьер-министр Андрей Кобяков попросил губернаторов отчитаться, как в регионах выполняют поручение президента о трудоустройстве всех безработных к 1 мая. На заседании президиума Совмина сегодня обсуждали в том числе создание рабочих мест и трудоустройство безработных.



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— На совещании 9 марта главой государства правительству и губернаторам поставлена предельно конкретная задача по трудоустройству всех кто может и хочет работать до 1 мая. Прошу губернаторов доложить, как развернута эта работа на местах, если требуются решения правительства — предлагайте. Рабочие места должны быть созданы там, где есть реальная потребность на рынке труда в конкретных районах и населенных пунктах, — заявил Андрей Кобяков.

Ранее на совещании об актуальных вопросах развития страны Александр Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных.

«Но люди должны понимать, что они прежде всего должны искать себе работу. А мы им должны помочь. К 1 мая все должны быть трудоустроены, — заявил Александр Лукашенко. — И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут».

Напомним, сегодня президент назначил нового министра труда и соцзащиты, эту должность заняла Ирина Костевич, которая до этого была заместителем министра экономики. Александр Лукашенко поручил ведомству обеспечить в том числе высокий уровень занятости и создать эффективный рынок труда.

— Стоит задача в 2017 году создать 70 тысяч новых рабочих мест. И эти рабочие места должны быть современными, качественными, эффективными и иметь соответствующий уровень заработной платы, — сказала Ирина Костевич. По ее словам, все эти задачи сложные, но выполнимые.