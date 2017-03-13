



Две трети белорусских респондентов (66,6%) считают, что от появления технических новшеств и изобретений больше пользы, чем вреда.

Лишь очень малая часть представителей нашего общества (4,5%) считает инновации вредными.

Такие данные содержатся в новом исследовании «Восприимчивость белорусов к инновациям», презентованном Центром европейской трансформации ( ЦЕТ ).

Исследование основано на данных национального социологического опроса, проведенного компанией «Сатио». В нем приняло участие 1988 респондентов по всей Беларуси.

Как отмечается в исследовании, при оценке соотношения преимуществ и рисков от внедрения технических новшеств и изобретений большинство опрошенных белорусов признали позитивное влияние инноваций на свою жизнь и жизнь будущих поколений, разделяя скорее «прогрессистские», чем «консервативные» установки. Абсолютное большинство (84,8%) полностью или скорее согласны с тем, что наука и новые технологии создают благоприятные возможности для будущих поколений, 69,9% высоко оценивает роль новых технологий в создании комфортных условий для жизни прямо «здесь и сейчас».

При этом сравнение восприятия технических инноваций в Беларуси и странах ЕС показывает, что для европейского пространства уровень позитивного восприятия технических инноваций выше (или, точнее будет сказать, отношение жителей стран ЕС к инновациям более определенное).

Как отмечают исследователи, между распространенностью в белорусском обществе «инновационной» и «консервативной» стратегий потребления товаров и услуг достигнут почти равновесный баланс: около половины опрошенных (47,7%) готовы к экспериментам в сфере потребления новых товаров и услуг. Каждый десятый белорус готов платить за пользование современными товарами и услугами более высокую цену.

Анализ интенсивности инновационного поведения в сфере потребления показывает, что технические и товарные инновации и услуги более востребованы, чем социальные и образовательные. В «потреблении» образования и культуры, а также в сфере занятости и трудовых отношений традиционные формы по-прежнему существенно превалируют над новыми. Тем не менее новые формы практик образования и саморазвития (дистанционное обучение, использование видеозаписей, посещение публичных лекций, пользование электронными библиотеками и т. п.) постепенно входят в обиход так же, как и разнообразные формы занятости (каждый четвертый белорус хоть раз в своей жизни прибегал к тем или иным формам трудовых отношений, отличных от традиционных).

«Использование комплекса критериев (общее восприятие инноваций, практические установки на потребление, информированность и знание инновативов) позволило выделить из общего массива опрошенных две группы с четкими отличиями по уровню восприимчивости к инновациям. В группу с высокой восприимчивостью к инновациям (ВВИ) попало 18,9% от общего объема выборки, в группу с низкой восприимчивостью (НВИ) — 16%. Выделенные группы существенно отличаются по возрастному и образовательному критерию, группа с высокой восприимчивостью к инновациям гораздо более «молодая» и «образованная», кроме того в ее составе выше доля горожан», – констатируют представители ЦЕТ.

Исследователи также отмечают довольно существенную разницу в восприятии технических и социальных инноваций. По их оценкам, белорусы более однозначно и положительно оценивают новшества технического характера, а социальные и политические инновации выступают как более проблемные. Это отражается и на модальности восприятия, и на уровне знаний, и на характеристиках инновационного поведения наших соотечественников.