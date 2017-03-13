



К вопросу декриминализации преступлений в области предпринимательства надо подходить взвешенно, считают в МВД. При этом там готовы участвовать в данном процессе и по ряду вопросов ведомство уже вносит свои предложения.

Как заявил на пресс-конференции начальник главного управления по экономическим преступлениям криминальной милиции МВД Эдуард Никитин, сейчас идет обсуждение декриминализации преступлений в сфере бизнеса, и, по его словам, ведомство активно участвует в данном процессе, выступая с рядом предложений.

«Например, МВД готово уменьшить наказание по ст. 223 УК Беларуси «Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и камнями», – сказал представитель МВД. – Мы выступили с инициативой, чтобы вторую часть статьи из разряда тяжких преступлений перенести в «непредставляющие большой общественной опасности». Так, если какое-то физлицо привезло, допустим, цепочки без соответствующего клейма и продает, это не несет, на наш взгляд, большого вреда государству, хотя, конечно, данная деятельность наказуема».

При этом МВД против отмены статьи за так называемое лжепредпринимательство, вокруг которой в последнее время возникало столько споров. Так, напомним, бизнес-сообществом и вовсе предлагалось исключить ст. 234 (лжепредпринимательство) из УК Беларуси, поскольку, по мнению ряда экспертов-экономистов, наличие данной статьи тормозит развитие бизнеса в стране.

Однако, как признался Никитин, ему непонятно, почему предпринимательство так болезненно реагирует именно на эту статью и чем вызван такой ажиотаж вокруг нее.

По большему счету, лжеструктура – это специально созданный субъект хозяйствования для совершения противоправных действий, полагает Эдуард Никитин.

В качестве примера он упомянул о ряде уголовных дел в отношении должностных лиц системы ЖКХ, которые расследуются в данный момент: «Сегодня выявлены противоправные действия в отношении руководителей предприятий ЖКХ, когда коммерческая структура, вступив в преступный сговор с ними, поставляла им насосное оборудование по завышенной цене от 3 до 13 раз. И в этом им помогали лжепредпринимательские структуры».

Никитин отметил, что эти люди понимают, что нарушают закон в желании получить прибыль. По его словам, они оформляют на подставное лицо этот субъект хозяйствования и принимают серьезные меры конспирации для осуществления своей деятельности. «Трудно представить, что будет, если мы декриминализируем этот состав преступления», – сказал Эдуард Никитин.

При этом представитель ведомства высказал мнение, что добросовестному предпринимательству, безусловно, нужно давать больше свободы. Также, на его взгляд, в стране должны быть созданы такие условия, чтобы субъекту хозяйствования было выгодно работать в легальном поле.