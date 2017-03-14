﻿ В Варшаве возле здания МИД из-за газовых баллонов взорвался автомобиль, эвакуировали 340 человек. 21.by
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В Варшаве возле здания МИД из-за газовых баллонов взорвался автомобиль, эвакуировали 340 человек

14.03.2017 23:19 — Разное | Tut.by  
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В непосредственной близости от здания МИД Польши в Варшаве взорвался автомобиль, сообщает Польское радио (Polskie Radio) со ссылкой на представителя местной полиции Мариуша Мрозека.


Фото: Tvnwarszawa. p

По информации сотрудников правоохранительных органов, взорвавшаяся машина направлялась в больницу, в ней находились несколько «баллонов ацетилена». В результате инцидента, как уточнили в полиции, пострадали два человека. Оба они находились в момент происшествия в автомобиле, с травмами их госпитализировали.

«Ничего несанкционированного не произошло», — также добавил Мрозек, отметив, что «во время тушения пожара из близлежащих зданий были эвакуированы люди». Всего, по его данным, эвакуация коснулась 340 человек.

Эту информацию Польскому радио подтвердили в пресс-службе МИДа. Как рассказали в ведомстве, из-за произошедшего были эвакуированы сотрудники министерства, а также работники находящегося рядом офиса компании Articom.

 
 
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По информации сотрудников правоохранительных органов, взорвавшаяся машина направлялась в больницу, в ней находились несколько "баллонов ацетилена".

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