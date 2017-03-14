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В Варшаве возле здания МИД из-за газовых баллонов взорвался автомобиль, эвакуировали 340 человек
В непосредственной близости от здания МИД Польши в Варшаве взорвался автомобиль,
По информации сотрудников правоохранительных органов, взорвавшаяся машина направлялась в больницу, в ней находились несколько «баллонов ацетилена». В результате инцидента, как уточнили в полиции, пострадали два человека. Оба они находились в момент происшествия в автомобиле, с травмами их госпитализировали.
«Ничего несанкционированного не произошло», — также добавил Мрозек, отметив, что «во время тушения пожара из близлежащих зданий были эвакуированы люди». Всего, по его данным, эвакуация коснулась 340 человек.
Эту информацию Польскому радио подтвердили в пресс-службе МИДа. Как рассказали в ведомстве, из-за произошедшего были эвакуированы сотрудники министерства, а также работники находящегося рядом офиса компании Articom.
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По информации сотрудников правоохранительных органов, взорвавшаяся машина направлялась в больницу, в ней находились несколько "баллонов ацетилена".
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