В непосредственной близости от здания МИД Польши в Варшаве взорвался автомобиль, сообщает Польское радио (Polskie Radio) со ссылкой на представителя местной полиции Мариуша Мрозека.



Фото: Tvnwarszawa. p

По информации сотрудников правоохранительных органов, взорвавшаяся машина направлялась в больницу, в ней находились несколько «баллонов ацетилена». В результате инцидента, как уточнили в полиции, пострадали два человека. Оба они находились в момент происшествия в автомобиле, с травмами их госпитализировали.

«Ничего несанкционированного не произошло», — также добавил Мрозек, отметив, что «во время тушения пожара из близлежащих зданий были эвакуированы люди». Всего, по его данным, эвакуация коснулась 340 человек.

Эту информацию Польскому радио подтвердили в пресс-службе МИДа. Как рассказали в ведомстве, из-за произошедшего были эвакуированы сотрудники министерства, а также работники находящегося рядом офиса компании Articom.