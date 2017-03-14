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Лимузин ЗИЛ-115: чудо советского автопрома сохранилось в Тбилиси

14.03.2017 21:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ЗИЛ-115, хранящийся в автомузее в Тбилиси, единственный из немногих советских лимузинов, доживших до наших дней. Специалисты по праву называют его чудом советского автопрома. В машине для пассажиров был создан максимальный комфорт по тем временам и использованы самые современные технологии: установлены электрические стеклоподъемники, кондиционер и автоматическая трехступенчатая коробка передач. Выпускал автомобиль завод им.Лихачева.

Лимузин ЗИЛ-115: чудо советского автопрома сохранилось в Тбилиси
РИА Новости
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"Можно сказать, что это первый советский лимузин — он более семи метров в длину. Этих машин выпустили всего 106 штук, у нас хранится 102-я по счету модель. Этот автомобиль обслуживал высоких партийных деятелей, первых секретарей ЦК Коммунистической партии Советского союза. И как мы знаем, эта машина была во владении 1-го секретаря  ЦК Компартии Константина Черненко", — рассказал директор автомузея Реваз Чеишвили. Его слова  приводит Sputnik Грузия.

Чеишвили отметил, что после списания подобные автомобили, как правило, уничтожались. "Чтобы западные агенты не узнали их технические детали и не знали, где слабые места машины, чтобы осуществить теракт", — пояснил он.

В Тбилисский автомузей, как говорят его создатели, раритетный ЗИЛ-115 попал с помощью "друзей из России".

 
 
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Раритетный автомобиль — лимузин ЗИЛ-115 – хранится в Тбилисском автомузее. Директор музея рассказал и показал прелести легендарного лимузина.

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