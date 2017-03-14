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Минприроды: за выжигание сухой травы – крупный штраф

14.03.2017 20:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар — Sputnik. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Белеруси напомнило об административной ответственности за выжигание сухой травы и растительности.

С приходом весны на территории Беларуси традиционно учащаются случаи пала травы, с последующими последствиями. Так, по информации Гродненского областного управления МЧС, в регионе за две недели марта произошло 12 пожаров из-за сжигания сухой растительности. Пожарные расчеты выезжали на тушение пожаров сухостоя, травы и кустарника в Слонимском, Волковысском, Гродненском, Кореличском районе и Гродно. Общая площадь поврежденных огнем земель составила более 5,5 га.

"Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь напоминает, что сельскохозяйственные палы и выжигание сухой растительности на территории республики запрещены!" — рассказали в пресс-службе ведомства.

За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин (одна БВ сейчас составляет 23 рубля).

За разведение костров в запрещенных местах, за исключением нарушений требований пожарной безопасности, предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 БВ.

Кроме того, незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков является фактом причинения вреда окружающей среде и предусматривает гражданско-правовую ответственность.

Размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, определяется по таксам, утвержденным указом Президента от 24 июня 2008 года №348 "О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде".

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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МЧС вместе с Минприроды обратилось к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности.

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