Коммерческие испытания робота, созданного компанией Starship Technologies, начались в январе этого года в американских службах доставки DoorDash и Postmates. В декабре роботы Starship совершили круг почета у Монумента Вашингтона в память об ушедшем из жизни астронавте Джоне Гленне.

Беспилотный робот-курьер представляет собой шестиколесную тележку высотой около 70 см. Он способен перевозить грузы весом до 10 килограммов на расстояние до пяти километров. Максимальная скорость — 6,5 километров в час.

Машина оборудована системой GPS, камерами и звуковыми сенсорами, которые помогают создавать 3D-карту местности и отслеживать их расположение из контрольного центра.

Клиенты DoorDash и Postmates смогут выбрать доставку роботом в мобильном приложении, и она не будет стоить дороже, чем доставка человеком-курьером. В приложении они также смогут отслеживать путь робота. Открыть крышку грузового отсека робота может только заказчик, которому известен код замка.