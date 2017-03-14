Итальянский «Ювентус» и английский «Лестер» вышли в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов.



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«Ювентус», как и в первом матче, ограничился одним голом в ворота португальского «Порту». Его автором на 42-й минуте стал Паулу Дибала, реализовавший пенальти.

«Ювентус»:Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Бенатия (Бардзальи, 60), Маркизио, Хедира, Куадрадо (Пьяца, 46), Дибала (Ринкон, 78), Манджукич, Игуаин.

«Порту»: Касильяс, Фелипе, Лайюн, Перейра, Маркано, Оливер Торрес (Отавио, 70), Данилу Перейра, Андре Андре, Браими (Диогу Жота, 67), Андре Силва (Боли, 46), Соарес.

«Лестер» после гостевого поражения со счетом 1:2 обыграл «Севилью» дома — 2:0. Голы забили Уэс Морган и Марк Олбрайтон. «Севилья» даже оставшись в меньшинстве после удаления Самира Насри имела несколько шансов исправить ситуацию, но не реализовали ряд отличных моментом. Самым верным шансом был пенальти, который не реализовал Стивен Нзонзи.

«Лестер»: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Хут, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Марез (Амарти, 90), Окадзаки (Слимани, 64), Варди.

«Севилья»: Рико, Пареха, Рами, Эскудеро, Меркадо (Мариано, 46), Нзонзи, Сарабия (Йоветич, 46), Насри, Иборра, Витоло, Бен-Йеддер (Корреа, 68).