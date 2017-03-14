



Также приблизительно треть белорусов никогда не ходили в цирк или зоопарк, каждый второй житель Беларуси никогда не посещал спортивные секции, а каждый пятый – не бывал в ресторане.

Об этом говорится в новом социологическом исследовании «Социальная база программ трансформаций в Беларуси», посвященном анализу восприятия инноваций в белорусском обществе. Оно было презентовано на текущей неделе в Минске Центром европейской трансформации ( ЦЕТ ).

Исследование основано на данных национального социологического опроса, проведенного компанией «Сатио». В нем приняло участие 1988 респондентов по всей Беларуси.

Как отмечают исследователи, данные опроса говорят о недостатке свободного времени у белорусов, по крайней мере, по их собственной самооценке. Более половины респондентов (56,3%) отметили, что свободного времени у них совсем немного, большая часть времени занята работой и другими необходимыми делами. Примерно пятая часть (19%) белорусов отмечают, что не имеют свободного времени вообще, и почти столько же (18,5%) — что имеют его достаточно для отдыха и самореализации. Наконец, еще 5,8% опрошенных, по их мнению, имеют слишком много свободного времени, так много, что не знают, чем его занять.

Аналитики ЦЕТ отмечают, что в этом случае речь идет не о «реальном» свободном времени, а скорее о самооценке своего образа жизни как позволяющего или не позволяющего тратить время на необязательные вещи и занятия.

На что же именно тратят свое свободное время белорусы?

Самый распространенный способ проведения свободного времени — это общение с семьей (72,7%) и — с большим отрывом — с друзьями (47,4%). Третий по распространенности ответ: «На отдых, релаксацию» (40,5%). Почти треть (30,8%) беларусов тратит свое свободное время на работу на дачном или приусадебном участке. Хобби и увлечения занимают свободное время менее чем пятой части беларусов (17%), еще 13,7% тратят его на компьютерные игры и общение в интернете, 7,4% — на занятия спортом. Наконец, 3,4% респондентов отметили, что используют свое свободное время на получение образования, самообразования, и исчезающе малое количество (0,6%) выбирает в качестве способа проведения свободного времени общественную деятельность, волонтерство и прочее.

Способы проведения свободного времени имеют абсолютно предсказуемую возрастную специфику. Чем старше жители нашей страны, тем меньше времени они тратят на общение с друзьями, занятия спортом, на свои увлечения и общение в интернете, самообразование и тем больше — на работу на даче или в огороде. Также респонденты старше 55 лет значительно меньше остальных тратят время на отдых, что кажется нелогичным, если не принимать во внимание два аспекта.

Во-первых, распространенный среди старшего поколения «трудоголизм» , когда ценность отдыха и релаксации практически отсутствует, и человеку, пока он в состоянии двигаться, отдыхать как-то даже «неприлично». Это тесно связано со вторым фактором, а именно — установкой обыденного сознания на то, что если ты не занят «в общественном производстве», то ты уже отдыхаешь, когда выход на пенсию расценивается как выход «на заслуженный отдых». Соответственно, отдых как особое времяпровождение перестает быть возможным.

Единственный способ проведения свободного времени, на который практически не влияют возрастные характеристики, — это общение с семьей. Только самая младшая возрастная группа (от 16 до 24 лет) меньше времени проводит с семьей, начиная же с 25-летнего возраста доминирование этого способа проведения свободного времени — бесспорно.

И, конечно, среди жителей сельской местности гораздо больше распространено огородничество: почти половина из них (47,1%) проводят свое свободное время именно так. Однако было бы ошибкой считать это времяпровождение исключительно чертой «сельского образа жизни»: четверть (25,1%) горожан проводит свое свободное время точно так же.

Какие места чаще всего посещают белорусы?

По данным исследования, на первом месте по среднему значению частоты посещения у белорусов оказывается «дачный участок, огород», на котором почти половина жителей страны (45,4% в сумме) бывает минимум раз в неделю. Вторым по частоте посещения местом оказываются религиозные учреждения (церковь, молитвенный дом, мечеть, синагога, в зависимости от вероисповедания).

Исследователи отмечают большой разрыв между этими двумя самыми посещаемыми белорусами местами: раз в неделю и чаще храмы своей религии посещают всего 8,1% респондентов, еще около четверти (25,5%) бывают там, как минимум, каждый месяц или чуть реже, 22,7% — 1-3 раза в год (скорее всего, «по большим праздникам», т.е., условно говоря, на Пасху и Рождество). Далее с небольшим отрывом следует комплекс развлекательных учреждений: кафе, бары, кинотеатры, посещение концерта или развлекательных программ, ресторана (в который около трети беларусов (30,5%) заглядывает не каждый год, а каждый пятый (21,5%) никогда в жизни не был). Затем, тоже последовательно с уменьшающейся частотой, следует посещение «учреждений культуры» (библиотек, театров, музеев), в которые около трети беларусов не заглядывает никогда. Только однажды были в библиотеке 18,4% сограждан, в музее - 29,5%.

С одинаковой средней (довольно невысокой) частотой респонденты посещают спортивные соревнования и секции, следом за ними идут такие более специфические формы проведения досуга, как посещение цирка и зоопарка (каждый десятый беларус (10,7%) хотя бы раз в год посещает эти места). В то же время в цирке никогда не было 31,1% белорусов, а в зоопарке – 29,3%.

59,4% опрошенных признались, что никогда не посещали спортивную секцию.

Исследователи ЦЕТ обращают внимание, что участие в общественной жизни занимает последнее место по интенсивности посещений: три четверти (74,5%) респондентов ни разу в жизни не были ни на одном собрании общественной организации, товарищества собственников и т.п. 90% — никогда не участвовали в собрании какой бы то ни было партии. Меньше пятой части опрошенных (18,9% и 18,4% соответственно) хотя бы раз в жизни посетили клуб по интересам и побывали на публичной лекции.

По оценкам исследователей, 28,8% белорусов, судя по разнообразию форм проведения досуга, ведут активный образ жизни. тогда как 66,4% - умеренный.