﻿ Движение по трассе Р46 в Ушачском районе ограничат из-за следственного эксперимента. 21.by
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Движение по трассе Р46 в Ушачском районе ограничат из-за следственного эксперимента

15.03.2017 07:41 — Разное | Tut.by  
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Движение транспорта на участке трассы Р46 Лепель — Полоцк — граница России в Ушачском районе временно ограничат 15 марта в связи с проведением эксперимента для расследования уголовного дела по ДТП. Об этом сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.

Страшная авария произошла утром 5 января этого года на 29-м километре трассы вблизи поворота на деревню Пятницы. При встречном разъезде маршрутка по касательной зацепилась за отвалы перевозимого на МАЗе бульдозера, которые выступали за габариты платформы. Один человек погиб, девятерым потребовалась помощь медиков.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Для его расследования потребовалось провести следственный эксперимент.

На месте аварии 15 марта с 20.00 будут работать эксперты, задействуют технику. С этого времени движение на этом участке дороги ограничат. Правоохранители приносят извинения водителям за возможные неудобства и просят заблаговременно скорректировать свой маршрут.

 
 
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Авария произошла утром 5 января этого года на 29-м километре трассы вблизи поворота на деревню Пятницы. Маршрутка зацепилась за отвалы перевозимого на МАЗе...

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