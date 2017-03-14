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Движение по трассе Р46 в Ушачском районе ограничат из-за следственного эксперимента
Движение транспорта на участке трассы Р46 Лепель — Полоцк — граница России в Ушачском районе временно ограничат 15 марта в связи с проведением эксперимента для расследования уголовного дела по ДТП. Об этом сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Для его расследования потребовалось провести следственный эксперимент.
На месте аварии 15 марта с 20.00 будут работать эксперты, задействуют технику. С этого времени движение на этом участке дороги ограничат. Правоохранители приносят извинения водителям за возможные неудобства и просят заблаговременно скорректировать свой маршрут.
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