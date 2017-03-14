На дне океана хранится множество погибших боевых кораблей. Одни уничтожены в артиллерийской дуэли, другие потоплены торпедными атаками или ударами стихии. Некоторые из них — настоящие гиганты водоизмещением в десятки тысяч тонн. 42.TUT.BY выбрал пять самых больших линкоров, которые покоятся на дне океана.

«Бисмарк»

Один из лучших линкоров прошлого века — немецкий «Бисмарк» — покоится в 380 морских милях к юго-западу от ирландского города Корк, где прошел его последний бой.



Фото: fdra-naval.blogspot.com.by

«Бисмарк» был грозным противником и смог это доказать в море, когда на его перехват вышли линкоры Королевского Британского флота Hood (41 600 тонн) и «Принц Уэльский» (43 786 тонн).



Фото: fdra-naval.blogspot.com.by

Hood выпустил шесть залпов по «Бисмарку», после чего немецкий линкор накрыл англичанина ответным залпом главного калибра с дистанции 18 км. После попадания 800 кг снарядов мощный взрыв разорвал Hood пополам.



Фото: fdra-naval.blogspot.com.by

Роковым для «Бисмарка» стало 26 мая 1941 года, когда после атаки самолетов-торпедоносцев одна из торпед повредила винты и заклинила руль. Корабль не только потерял ход, но и управление.

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Некогда грозный «Бисмарк» (водоизмещение 58 000 тонн), вооруженный восемью 380-мм и двенадцатью 150-мм орудиями, шестнадцатью 105-мм зенитками, шестнадцатью 37-мм и двенадцатью 20-мм автоматами, 2 торпедными аппаратами, превратился в беззащитную мишень.

Он не мог вести точный огонь по противнику, поэтому английские линкоры, не боясь, подошли к неуправляемому немцу и расстреляли его практически в упор. «Бисмарк» погиб, но так и не сдался — линкор ушел под воду с поднятым флагом. Вместе с линкором погибли его командир, капитан первого ранга Эрнст Линдеманн и 2104 человека команды.

Японские близнецы-гиганты

«Ямато» и «Мусаси» — два сверхлинкора , обладавших колоссальной огневой мощью, никак не проявили себя за всю войну. Водоизмещение обоих кораблей составляло фантастические 74 000 тонн, максимальная толщина брони — полметра стали.



Линкор «Ямато». Фото: waralbum.ru

Каждый из линкоров был вооружен девятью орудиями калибра 460-мм. Одна такая пушка весила 2820 т и была способна отправить почти полуторатонные снаряды на расстояние в 45 километров.

Японское командование так сильно берегло «Ямато» и однотипный ему «Мусаси», что за все время войны им так и не удалось встретиться на море с вражескими линкорами. Японские моряки печально шутили по этому поводу: «В мире есть три самые большие и бесполезные вещи — это пирамида Хеопса, Великая Китайская стена и линкор «Ямато».



Башня со 155-мм орудиями с линкора «Ямато» на глубине 350 м. Фото: es3n.livejournal.com

«Мусаси» и «Ямато» погибли в 1945 году под ударами американской авиации. «Ямато» подвергся атаке с палуб пяти авианосцев одновременно (всего 227 машин).

В линкор попало 10 торпед и 13 авиабомб. После чего взорвался носовой погреб (500 тонн взрывчатки), пламя поднялось в воздух на 2 км. Дым от взрыва был похож на ядерный гриб высотой 6 км. Потери американцев — 10 самолетов и 12 летчиков.

Спасти с линкора удалось лишь 269 человек, 3063 члена экипажа погибли. Корабль затонул 7 апреля 1945 года к северу от Окинавы.



Останки «Мусаси». Фото: s.yimg.com

«Мусаси» два дня с 22 по 24 октября 1944 подвергался ударам пикирующих бомбардировщиков и торпедоносцев, которые в итоге и уничтожили гиганта. Вместе с кораблем погибли 1023 члена экипажа, в том числе и его командир, контр-адмирал Иногути (тяжелораненый, он заперся в своей каюте).

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Несмотря на огромные размеры, обнаружить линкор удалось только в 2015 году в море Сибуян. Это сделал сооснователь Microsoft Пол Аллен. Чтобы получить снимки линкора, на дно были спущены две мини-субмарины, находившиеся на борту 126-метровой яхты американца.

«Плачущий линкор»

Из всех перечисленных линкоров только американский «Аризона» был превращен в мемориал. Этот корабль стал символом трагедии на авиабазе Перл-Харбор, когда японские войска нанесли внезапный удар по американцам 7 декабря 1941 года.



Фото: korabley.net

Несмотря на удачную конструкцию, мощное вооружение и бронирование, линкор не пережил налета японской авиации, из-за неожиданного нападения.

Многие офицеры и матросы с корабля были в увольнении, оборонительное вооружение и амуниция к нему были на замках. Водонепроницаемые переборки на корабле не были задраены, вентиляционные люки — открыты.



Мемориал линкора «Аризона». Фото: maritimequest.com

Историки не знают, сколько точно бомб попало в линкор, цифры рознятся с четырех до восьми. Но одна из них смогла пробить две броневые палубы и взорвалась в пороховом погребе. Последующая череда взрывов уничтожила линкор.

Из 1514 членов экипажа погибли 1177 человек, что составляет половину всех погибших во время атаки на базу в Перл-Харборе.

Долгие годы из машинного отделения затонувшего корабля, превращенного в мемориал, по капле просачивается масло, расплываясь по воде сиренево-алым пятном. Американцы говорят, что это линкор плачет по своему экипажу.

«Последний самурай»

Этот один из немногих японских линкоров, который погиб в артиллерийской дуэли с противниками. «Ямасиро» был заложен еще в 1915 году и к моменту начала Второй мировой войны успел устареть, поэтому долгое время числился в береговой обороне. Но катастрофические потери японского флота вынудили командование в 1944 году вернуть корабль в строй.



Линкор «Ямасиро».Фото: pinimg.com

Свой последний бой против шести линкоров союзников (усиленных большим количеством торпедных катеров, эсминцев и крейсеров с крупнокалиберными орудиями) «Ямасиро» принял 25 октября того же года. В результате артиллерийской дуэли корабль был сильно поврежден и потерял ход.

Последними для линкора стали две торпеды, попавшие в машинное отделение — корабль стал сильно крениться, и командир отдал приказ оставить «Ямасиро», но сам не предпринял попытку покинуть рубку. Из примерно 1900 членов экипажа выжили только десять.



Фото: octopus.ru

Корабль покоится на глубине более 200 метров. Один из опытнейших дайверов Джон Беннетт погиб при попытке донырнуть до «Ямасиро» в 2004 году. Дотронуться рукой до затонувшего корабля удалось соратникам Беннета два года спустя.