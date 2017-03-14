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Кладбище линкоров: как были уничтожены самые большие стальные гиганты
На дне океана хранится множество погибших боевых кораблей. Одни уничтожены в артиллерийской дуэли, другие потоплены торпедными атаками или ударами стихии. Некоторые из них — настоящие гиганты водоизмещением в десятки тысяч тонн. 42.TUT.BY выбрал пять самых больших линкоров, которые покоятся на дне океана.
«Бисмарк»
Один из лучших линкоров прошлого века — немецкий «Бисмарк» — покоится в 380 морских милях к юго-западу от ирландского города Корк, где прошел его последний бой.
«Бисмарк» был
Hood выпустил шесть залпов по «Бисмарку», после чего немецкий линкор накрыл англичанина ответным залпом главного калибра с дистанции 18 км. После попадания 800 кг снарядов мощный взрыв разорвал Hood пополам.
Роковым для «Бисмарка» стало 26 мая 1941 года, когда после атаки самолетов-торпедоносцев одна из торпед повредила винты и заклинила руль. Корабль не только потерял ход, но и управление.
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Некогда грозный «Бисмарк» (водоизмещение 58 000 тонн), вооруженный восемью 380-мм и двенадцатью 150-мм орудиями, шестнадцатью 105-мм зенитками, шестнадцатью 37-мм и двенадцатью 20-мм автоматами, 2 торпедными аппаратами, превратился в беззащитную мишень.
Он не мог вести точный огонь по противнику, поэтому английские линкоры, не боясь, подошли к неуправляемому немцу и расстреляли его практически в упор. «Бисмарк» погиб, но так и не сдался — линкор ушел под воду с поднятым флагом. Вместе с линкором погибли его командир, капитан первого ранга Эрнст Линдеманн и 2104 человека команды.
Японские близнецы-гиганты
«Ямато» и «Мусаси» — два
Каждый из линкоров был вооружен девятью орудиями калибра 460-мм. Одна такая пушка весила 2820 т и была способна отправить почти полуторатонные снаряды на расстояние в 45 километров.
Японское командование так сильно берегло «Ямато» и однотипный ему «Мусаси», что за все время войны им так и не удалось встретиться на море с вражескими линкорами. Японские моряки печально шутили по этому поводу: «В мире есть три самые большие и бесполезные вещи — это пирамида Хеопса, Великая Китайская стена и линкор «Ямато».
«Мусаси» и «Ямато» погибли в 1945 году под ударами американской авиации. «Ямато» подвергся атаке с палуб пяти авианосцев одновременно (всего 227 машин).
В линкор попало 10 торпед и 13 авиабомб. После чего взорвался носовой погреб (500 тонн взрывчатки), пламя поднялось в воздух на 2 км. Дым от взрыва был похож на ядерный гриб высотой 6 км. Потери американцев — 10 самолетов и 12 летчиков.
Спасти с линкора удалось лишь 269 человек, 3063 члена экипажа погибли. Корабль затонул 7 апреля 1945 года к северу от Окинавы.
«Мусаси» два дня с 22 по 24 октября 1944 подвергался ударам пикирующих бомбардировщиков и торпедоносцев, которые в итоге и уничтожили гиганта. Вместе с кораблем погибли 1023 члена экипажа, в том числе и его командир, контр-адмирал Иногути (тяжелораненый, он заперся в своей каюте).
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Несмотря на огромные размеры,
«Плачущий линкор»
Из всех перечисленных линкоров только американский «Аризона» был превращен в мемориал. Этот корабль стал символом
Несмотря на удачную конструкцию, мощное вооружение и бронирование, линкор не пережил налета японской авиации, из-за неожиданного нападения.
Многие офицеры и матросы с корабля были в увольнении, оборонительное вооружение и амуниция к нему были на замках. Водонепроницаемые переборки на корабле не были задраены, вентиляционные люки — открыты.
Историки не знают, сколько точно бомб попало в линкор, цифры рознятся с четырех до восьми. Но одна из них смогла пробить две броневые палубы и взорвалась в пороховом погребе. Последующая череда взрывов уничтожила линкор.
Из 1514 членов экипажа погибли 1177 человек, что составляет половину всех погибших во время атаки на базу в Перл-Харборе.
Долгие годы из машинного отделения затонувшего корабля, превращенного в мемориал, по капле просачивается масло, расплываясь по воде сиренево-алым пятном. Американцы говорят, что это линкор плачет по своему экипажу.
«Последний самурай»
Этот один из немногих японских линкоров, который погиб в артиллерийской дуэли с противниками. «Ямасиро» был заложен еще в 1915 году и к моменту начала Второй мировой войны успел устареть, поэтому долгое время числился в береговой обороне. Но катастрофические потери японского флота вынудили командование в 1944 году вернуть корабль в строй.
Свой последний бой против шести линкоров союзников (усиленных большим количеством торпедных катеров, эсминцев и крейсеров с крупнокалиберными орудиями) «Ямасиро» принял 25 октября того же года. В результате артиллерийской дуэли корабль был сильно поврежден и потерял ход.
Последними для линкора стали две торпеды, попавшие в машинное отделение — корабль стал сильно крениться, и командир отдал приказ оставить «Ямасиро», но сам не предпринял попытку покинуть рубку. Из примерно 1900 членов экипажа выжили только десять.
Корабль покоится на глубине более 200 метров. Один из опытнейших дайверов Джон Беннетт
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42.TUT.BY выбрал пять самых больших линкоров, которые покоятся на дне океана.
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