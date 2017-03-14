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Самые популярные вопросы нотариусам: взыскание долгов и наследство

15.03.2017 08:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Об акции по бесплатному консультированию граждан по всем нотариальным вопросам ведущим радио Sputnik Беларусь рассказала председатель Минской городской нотариальной палаты Елена Метельская.

По словам собеседницы Sputnik, в течение дня любой гражданин, физическое лицо либо представитель юридического лица, может на бесплатной основе обратиться к любому нотариусу страны с интересующими вопросами.

Самые популярные вопросы нотариусам: взыскание долгов и наследство
© Sputnik / Артем Бордовский
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"Чаще всего это вопросы оформления наследственных прав. И в последние годы все более популярны вопросы оформления исполнительных надписей. Это нотариальное действие по созданию исполнительного документа, который позволяет, минуя суд, взыскать задолженность по определенным правоотношениям", — рассказала Метельская.

По информации собеседницы Sputnik, в августе 2015 года был принят указ президента, который увеличил нагрузку на нотариусов. Это указ казался исполнительных надписей и существенно расширил круг субъектов, в отношении которых эти надписи могут быть совершены. Ранее надписи совершались только в отношении должников — физических лиц. С августа 2015 года нотариусы работают также с должниками — юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Собеседница радио Sputnik рассказала и о существенно возросшем уровне юридической грамотности населения по сравнению с периодом тридцатилетней давности.

По словам специалиста, нотариат стал более востребованным с тех пор, как у граждан появилось право собственности на землю. Кроме того, в собственности может находиться одновременно несколько объектов недвижимости. Соответственно, и нотариусы все больше и больше присутствуют в жизни общества.

"Если говорить о наследстве, то раньше это были дома или домохозяйства. Сейчас круг наследуемого имущества действительно безграничен, начиная от банальной недвижимости, заканчивая акциями и имуществом, которое требует доверительного управления. Это могут быть ветряки, предприятия и в целом все что угодно", — отметила Метельская.

Собеседница Sputnik также рассказала о том, что популярное в западных странах понятие "семейный нотариус" постепенно приходит и в Беларусь.

"Законодательно это не закреплено. Однако именно так часто и бывает. Люди, которые наладили комфортные отношения с нотариусом, к нему и обращаются по разным вопросам. Опять же, не следует исключать и эффект "сарафанного радио", когда хорошее человеческое отношение приводит к нотариусу все большее количество клиентов", — сказала Метельская.

Беседу с председателем Минской городской нотариальной палаты Еленой Метельской слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В День конституции Республики Беларусь, 15 марта, нотариусы всей страны будут бесплатно консультировать граждан по всем "наболевшим" вопросам.

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