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Приветливые и трудолюбивые: что цхинвальцы говорят о белорусах
15.03.2017 08:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Как оказалось, опрошенные знают площадь и национальный состав Беларуси, передает
Также цхинвальцы, говоря о белорусах, отметили, что они приветливые и трудолюбивые. Кто-то отмечал, что белорусы очень вкусно готовят.
Что еще знают в Южной Осетии о Беларуси — смотрите в опросе.
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Жители столицы Южной Осетии удивили своими познаниями о Беларуси. Смотрите на видео, что говорят цхинвальцы о нашей стране.
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