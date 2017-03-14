Как оказалось, опрошенные знают площадь и национальный состав Беларуси, передает Sputnik Южная Осетия . Хотя некоторые из респондентов признавались, что не были в нашей стране.

Также цхинвальцы, говоря о белорусах, отметили, что они приветливые и трудолюбивые. Кто-то отмечал, что белорусы очень вкусно готовят.

Что еще знают в Южной Осетии о Беларуси — смотрите в опросе.

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