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Приветливые и трудолюбивые: что цхинвальцы говорят о белорусах

15.03.2017 08:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как оказалось, опрошенные знают площадь и национальный состав Беларуси, передает Sputnik Южная Осетия. Хотя некоторые из респондентов признавались, что не были в нашей стране.

Приветливые и трудолюбивые: что цхинвальцы говорят о белорусах
© Sputnik.
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Также цхинвальцы, говоря о белорусах, отметили, что они приветливые и трудолюбивые. Кто-то отмечал, что белорусы очень вкусно готовят.

Что еще знают в Южной Осетии о Беларуси — смотрите в опросе.

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Жители столицы Южной Осетии удивили своими познаниями о Беларуси. Смотрите на видео, что говорят цхинвальцы о нашей стране.

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