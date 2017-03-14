

© Sputnik / Виктор Толочко Ставка рефинансирования вновь снижается: зачем Нацбанк это делает?

Национальный банк Беларуси с 15 марта 2017 года снижает ставку рефинансирования на один процентный пункт – до 15% годовых. Вместе с ней снижаются и ставки регулятора по постоянно доступным операциям поддержки и изъятия банковской ликвидности.

Это снижение ставки рефинансирования станет уже третьим в текущем году. В целом же, на конец года, согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики, ставка рефинансирования должна быть снижена до 14–16% годовых.

В своей инфографике Sputnik проследил, как менялась ставка рефинансирования с 1991 года по настоящее время.