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Как менялась ставка рефинансирования в суверенной Беларуси
15.03.2017 08:15 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Это снижение ставки рефинансирования станет уже третьим в текущем году. В целом же, на конец года, согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики, ставка рефинансирования должна быть снижена до 14–16% годовых.
В своей инфографике Sputnik проследил, как менялась ставка рефинансирования с 1991 года по настоящее время.
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С 15 марта белорусский Нацбанк вновь снижает ставку рефинансирования до 15% годовых – это уже третье снижение в текущем году.
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