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Воздушный шар Google приняли за НЛО после крушения в Колумбии
Воздушный шар компании Х, дочернего предприятия Google был принят за НЛО после того, как потерпел крушение в Колумбии, сообщает
Фермеры, живущие в центральной провинции Толима в Колумбии, заявили, что были в ужасе, когда увидели крушение НЛО в поле в воскресенье, 12 марта.
«Он очень странно дымил, и непонятная жидкость вытекала из него», — сказал один из жителей небольшого городка Сан-Луис.
Впоследствии полиция определила происхождение объекта: это был интернет-воздушный шар, разработанный для усиления сигнала в сельской местности.
Отмечается, что причины крушения до сих пор не ясны.
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Причины крушения до сих пор не ясны.
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