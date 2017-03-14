Воздушный шар компании Х, дочернего предприятия Google был принят за НЛО после того, как потерпел крушение в Колумбии, сообщает Газета.Ru со ссылкой на « Би-би-си ».



Фото: Colombian Police / bbc.com

Фермеры, живущие в центральной провинции Толима в Колумбии, заявили, что были в ужасе, когда увидели крушение НЛО в поле в воскресенье, 12 марта.

«Он очень странно дымил, и непонятная жидкость вытекала из него», — сказал один из жителей небольшого городка Сан-Луис.

Впоследствии полиция определила происхождение объекта: это был интернет-воздушный шар, разработанный для усиления сигнала в сельской местности.

Отмечается, что причины крушения до сих пор не ясны.

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