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Интересная работа, деньги и опыт: LADY ищет новых авторов!

15.03.2017 09:30 — Разное | Tut.by  
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Почему мы ищем новых авторов? Потому что любое нормальное издание всегда ищет хороших авторов. Они в цене. Издание хочет собрать их под свое крыло, любить, кормить с рук и никому не отдавать. У нас есть возможность дать вам интересную работу, деньги и опыт.

Чего же мы ждём от вас? Ни много ни мало: хороших текстов!

Кого мы ищем

Первое: толкового журналиста независимо от его пола. В противовес стереотипу: мы ценим, холим и лелеем наших авторов-мужчин.

  1. Вы искренне и давно любите кино, путешествия, разбираетесь в психологии или ЗОЖ, или у вас есть столько жизненных приключений, что хватит на книгу или на худой конец — сборник эссе. И вы очень хотите (и умеете в легкой и интересной манере) поделиться этим с населением.
  2. Вы легко находите темы для текстов, не терзая окружающих стенаниями «я так хочу писать, но совершенно не знаю про что». Вы можете работать не только в те моменты, когда «есть вдохновение», но и когда вам дают задание.
  3. Вы можете делать интервью и репортажи, которые будут интересны не только вашей маме. И у вас есть на примете как минимум пять тем, над которыми можно начать работать прямо сейчас.
  4. Вы умеете писать. Ловко складывать слова в предложения и доносить этими предложениями ясные мысли.
  5. У вас всё в порядке с самоиронией.

favim.com

Что нужно сделать

  1. Придумайте три темы. Самостоятельно (если вы не имеете представления, что такое LADY.TUT.BY и о чем можно писать — не спрашивайте у нас, просто полистайте архив).
  2. Напишите текст по одной из предложенных тем — такой, который вам самой (самому) было бы интересно прочесть.
  3. Придумайте к нему 2−3 варианта заголовка.
  4. Пришлите нам все это письмом по адресу: lina@tutby.com с пометкой «Автор»
  5. В письме укажите свои имя и фамилию, контактный номер телефона, а также 3 ваших любимых интернет-ресурса (не обязательно женских). Если у вас есть прошлые работы, которыми хочется поделиться/продемонстрировать как пример мастерства — прикрепите их к письму.

Что потом

Мы свяжемся с вами в самые короткие сроки. И все обсудим.

Если любви с первого абзаца у нас не случится, мы все равно вам ответим.

Кого мы НЕ ищем

Если вы…

  1. Чудесный творческий человечек, весь такой внезапный и противоречивый, не переносите слово «сроки», обладаете плохой памятью, пишете исключительно тогда, когда к вам приходит муза, а потом любите пропасть месяца на три и отключить телефон;
  2. Уверены, что знаете все об отношениях, потому что многое в жизни повидали, и вам почти 18;
  3. Уверены, что можете писать, потому что учитель русского языка хвалил ваши сочинения о природе;
  4. Не просто плохо знаете язык, но даже не умеете пользоваться функцией автоматической проверки орфографии;
  5. Пишете стихи и бардовские песни, о которых должен узнать мир.

Ждём ваших писем и обещаем: нам будет интересно работать и легко общаться!

 
 
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