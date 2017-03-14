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Халатность: СК задержал подозреваемых во взрыве в Скиделе

15.03.2017 09:35 — Разное | БДГ  
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Следственная группа продолжает работать на территории Скидельского сахарного комбината, где 25 февраля от взрыва пылевоздушной смеси пострадали пять работниц завода, четыре из которых затем скончались.

Проводятся углубленные осмотры систем аспирации и вентиляции. На предприятие прибыли представители компании-поставщика оборудования из Польши, которая также проводила пуско-наладочные работы в цехе готовой продукции, сообщили в СК

Кроме того, к следственным действиям в качестве специалистов привлечены ученые ведущих вузов страны и эксперты организаций, специализирующихся на установке, эксплуатации и проверке технического состояния систем аспирации и вентиляции. 

С учетом анализа собранных данных были задержаны начальник цеха готовой продукции и его заместитель в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 428 (служебная халатность) УК.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 февраля на Скидельском сахарном комбинате произошла вспышка пылевоздушной смеси, из-за чего серьезно пострадали пять работниц предприятия. У всех женщин - ожоги тела от 50% и выше, баротравмы. Одна из пострадавших умерла в ночь с 3 на 4 марта в Гродно. 10 марта скончалась вторая пострадавшая, 11 марта в Гродно умерла третья работник предприятия. А 13 марта не стало и четвертой жертвы взрыва. 

 
Теги: Гродно
 
 
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