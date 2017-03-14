Следственная группа продолжает работать на территории Скидельского сахарного комбината, где 25 февраля от взрыва пылевоздушной смеси пострадали пять работниц завода, четыре из которых затем скончались.

Проводятся углубленные осмотры систем аспирации и вентиляции. На предприятие прибыли представители компании-поставщика оборудования из Польши, которая также проводила пуско-наладочные работы в цехе готовой продукции, сообщили в СК .

Кроме того, к следственным действиям в качестве специалистов привлечены ученые ведущих вузов страны и эксперты организаций, специализирующихся на установке, эксплуатации и проверке технического состояния систем аспирации и вентиляции.

С учетом анализа собранных данных были задержаны начальник цеха готовой продукции и его заместитель в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 428 (служебная халатность) УК.