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Халатность: СК задержал подозреваемых во взрыве в Скиделе
Следственная группа продолжает работать на территории Скидельского сахарного комбината, где 25 февраля от взрыва пылевоздушной смеси пострадали пять работниц завода, четыре из которых затем скончались.
Проводятся углубленные осмотры систем аспирации и вентиляции. На предприятие прибыли представители компании-поставщика оборудования из Польши, которая также проводила пуско-наладочные работы в цехе готовой продукции,
Кроме того, к следственным действиям в качестве специалистов привлечены ученые ведущих вузов страны и эксперты организаций, специализирующихся на установке, эксплуатации и проверке технического состояния систем аспирации и вентиляции.
С учетом анализа собранных данных были задержаны начальник цеха готовой продукции и его заместитель в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 428 (служебная халатность) УК.
Напомним, что в ночь с 24 на 25 февраля на Скидельском сахарном комбинате
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Следственная группа продолжает работать на территории Скидельского сахарного комбината, где 25 февраля от взрыва пылевоздушной смеси пострадали пять работниц...
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