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Зарплата "по 500" - задач нового министра труда и соцзащиты

15.03.2017 09:40 — Разное | Ежедневник  
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Зарплата "по 500" - задач нового министра труда и соцзащиты

Ирина Костевич рассказала, достижения каких показателей от нее ждет Александр Лукашенко.

«Задача на 17 год – создание 70 тыс. новых рабочих мест. И эти рабочие места должны быть современны, качественны, эффективны, конечно, с соответствующим уровнем заработной платы – к кону года не менее 1000 рублей заработная плата в целом по экономике. Что касается пенсионного обеспечения, это тоже доходы населения, задача - не менее 40% от среднемесячной заработной платы по стране мы должны обеспечить уровень пенсии», - заявила Ирина Костевич после своего назначения министром труда и социальной защиты, передает Интерфакс.

Ирина Костевич с января 2015 года занимала должность заместителя министра экономики, с 2008 по 2015 год - первого заместителя председателя Национального статистического комитета.

 
 
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Ирина Костевич рассказала, достижения каких показателей от нее ждет Александр Лукашенко.

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