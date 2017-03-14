



Беларусь в качестве кандидата на пост генерального секретаря ОБСЕ выдвинула своего постоянного представителя при организации.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает БЕЛТА .

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минск намерен выдвинуть Купчину, которая также занимает должность посла Беларуси в Австрии, на пост генсека ОБСЕ. В настоящее время организацию возглавляет итальянец Ламберто Дзаньера, полномочия которого истекают 30 июня этого года. "Нами было принято решение выдвинуть на этот пост постоянного представителя при Организации, посла Елену Купчину", — заявил Мирончик. По его словам, решение продиктовано "искренним стремлением Беларуси внести вклад в укрепление ОБСЕ в интересах всех государств-участников". Мирончик подчеркнул, что роль организации в условиях острых региональных конфликтов "снова крайне важна".

"Елена Купчина, долгое время занимавшая пост заместителя министра иностранных дел Беларуси, принимала самое непосредственное участие в реализации внешнеполитической линии нашей страны, направленной на укрепление безопасности и стабильности в Европе, налаживание диалога между Востоком и Западом, урегулирование самых острых кризисных ситуаций в регионе", — пояснил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.



Он отметил, что знания Купчиной и ее многолетний дипломатический опыт, а также широкие международные контакты будут полезны для повышения эффективности ОБСЕ и решения непростых задах, включая наиболее важную и сложную — преодоление кризиса доверия между государствами-участниками. "Отмечу, что процедура избрания нового генсека еще в самом начале. 14 марта в Вене прошли первые слушания, в ходе которых претенденты представили постпредам государств-участников свои приоритеты", — сказал Мирончик.

Пресс-секретарь МИД обратил внимание, что у Купчиной достойные соперники. "Однако мы уверены в высоких качествах своего кандидата и надеемся на ее назначение", — заключил Мирончик.