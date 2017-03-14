Компания HMD Global на выставке MWC 2017 заявила о скором выходе своих новых смартфонов под брендом Nokia на международный рынок. Известный блогер JerryRigEverything в преддверии этого события максимально жестко поверил на прочность старшую модель в линейке — Nokia 6. Видео об этом появилось на его YouTube-канале.

Экспериментатор провел несколько традиционных тестов — проверил устойчивость гаджета к царапинам, огню и воздействую физической силы.

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Экран смартфона, прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass 3, поцарапать оказалось достаточно сложно. То же самое касается кнопки «Домой» со встроенным сканером отпечатков пальцев и обеих камер — они также имеют достаточный уровень защиты и царапинами почти не покрываются.

Задняя панель аппарата изготовлена из алюминия — ее поцарапать оказалось намного проще. Правда блогер отметил, что этому подвержены все металлические смартфоны.

От нагрева пиксели на экране темнели, но быстро восстанавливались и возвращались в нормальное состояние.

В завершении автор блога попытался согнуть Nokia 6 — сделать это у него не получилось, за что гаджет получил звание одного из самых прочных устройств, которые он когда-либо тестировал.

Напомним, Nokia 6 обладает 5,5-дюймовым Full HD-экраном, процессором Qualcomm Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти (есть слот под карты памяти microSD до 128 ГБ), основной камерой с разрешением в 16 Мп и фронтальной на 8 Мп. Емкость аккумулятора — 3000 мАч.

Международные продажи всех трех новинок (Nokia 3, 5 и 6) должны начаться во втором квартале 2017 года.