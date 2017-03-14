|
Москва ограничила поставки дизельного топлива в Беларусь
15.03.2017 10:20 — Разное | Ежедневник
фото: LinkToLink
По информации СМИ, некоторым российским нефтяным компаниями велено ограничить поставки моторного топлива в Беларусь.
Об этом
Белорусские бизнесмены, знакомые с копией письма Минэнерго РФ, так пересказывают его содержание: поставки крупных партий российских нефтепродуктов (в частности, дизельного топлива) в адрес белорусских компаний считается нецелесообразным в связи с наличием большого объема мощностей переработки нефти в Беларуси.
«Мы закупали там дизель, потому что это экономически целесообразно. Здесь дороже выходит. Но Москва не разрешила продавать белорусам», — сказал белорусский бизнесмен.
«Ранее ни для кого не было секретом, что весомая доля дизеля на белорусских АЗС — производства России. Белорусские нефтепродукты шли в Украину и на Запад, это более премиальный бизнес и требует одобрения сверху. Мы туда не лезли», — добавил еще один собеседник. Получить комментарий в Минэнерго РФ не удалось.
На днях в СМИ появилась информация о прекращении поставок российского дизельного топлива в Украину. По данным «Коммерсанта», украинский контрагент «Роснефти» Glusco Energy отказалась от мартовских отгрузок на 300 тыс. тонн. По мнению собеседников российского издания, украинские потребители могли предпочесть белорусское дизтопливо, которое производится из беспошлинной российской нефти. «Это также могло послужить одной из причин ограничений», — предположил источник в нефтяной сфере.Год назад российские компании «Газпром нефть» и «Татнефть», имеющие в Беларуси свои сети АЗС, уже приостанавливали поставки нефтепродуктов в Беларусь. Тогда это было связано с тем, что белорусская сторона нарушает договор о поставках топлива в Россию. Поведение Минска понятно: продавать бензин в Европу гораздо выгоднее, он стоит там в 2,5 раза дороже. Впрочем, была и другая логика у российских компаний: минимизировали налоги, так как поставки в Беларусь не являлись экспортом, и заработали, так как поставлять бензин на белорусский рынок было выгоднее, чем на российские заправки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации СМИ, некоторым российским нефтяным компаниями велено ограничить поставки моторного топлива в Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии