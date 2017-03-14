

фото: LinkToLink

По информации СМИ, некоторым российским нефтяным компаниями велено ограничить поставки моторного топлива в Беларусь.

Об этом TUT.BY сообщили два трейдера и подтвердил профильный чиновник.

Белорусские бизнесмены, знакомые с копией письма Минэнерго РФ, так пересказывают его содержание: поставки крупных партий российских нефтепродуктов (в частности, дизельного топлива) в адрес белорусских компаний считается нецелесообразным в связи с наличием большого объема мощностей переработки нефти в Беларуси.

«Мы закупали там дизель, потому что это экономически целесообразно. Здесь дороже выходит. Но Москва не разрешила продавать белорусам», — сказал белорусский бизнесмен.

«Ранее ни для кого не было секретом, что весомая доля дизеля на белорусских АЗС — производства России. Белорусские нефтепродукты шли в Украину и на Запад, это более премиальный бизнес и требует одобрения сверху. Мы туда не лезли», — добавил еще один собеседник. Получить комментарий в Минэнерго РФ не удалось.

На днях в СМИ появилась информация о прекращении поставок российского дизельного топлива в Украину. По данным «Коммерсанта», украинский контрагент «Роснефти» Glusco Energy отказалась от мартовских отгрузок на 300 тыс. тонн. По мнению собеседников российского издания, украинские потребители могли предпочесть белорусское дизтопливо, которое производится из беспошлинной российской нефти. «Это также могло послужить одной из причин ограничений», — предположил источник в нефтяной сфере.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Москва ограничила поставки дизельного топлива в Беларусь По информации СМИ, некоторым российским нефтяным компаниями велено ограничить поставки моторного топлива в Беларусь.