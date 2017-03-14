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Подготовлен проект указа о сокращении административных процедур

15.03.2017 09:55 — Разное | Ежедневник  
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Подготовлен проект указа о сокращении административных процедур

фото: sputnik.by

В указе содержатся предложения по сокращению 21 процедуры, а также представлены новые подходы к админпроцедурам. Документ призван стать очередным шагом на пути улучшения бизнес-климата.

Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский на заседании рабочей подгруппы по системному сокращению количества административных процедур и лицензируемых видов деятельности, передает БЕЛТА.

Документ предварительно получил название "О системном сокращении количества административных процедур", однако в нем идет речь не только о самом сокращении, уточнил первый вице-премьер. 

"За последнее время рабочая группа во главе с Ириной Костевич проделала очень значительную работу. Уже есть предложения по сокращению 21 процедуры. Не менее важно и то, что предложены несколько иные подходы к работе, связанной с жизненным циклом административных процедур. Эти предложения формализованы в проекте указа главы государства", - отметил Василий Матюшевский.

Цель встречи встречи в правительстве 15 марта - обсудить проект указа для его дальнейшей отработки заинтересованными министерствами, ведомствами и бизнесом.

 
 
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В указе содержатся предложения по сокращению 21 процедуры, а также представлены новые подходы к админпроцедурам. Документ призван стать очередным шагом на пути...

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