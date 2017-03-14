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Макей: Беларусь – убежденный сторонник "Восточного партнерства"

15.03.2017 10:49 — Разное | Ежедневник  
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Макей: Беларусь – убежденный сторонник "Восточного партнерства"

фото: sputnik.by

Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с главами делегаций стран-участниц Вышеградской группы и "Восточного партнерства" ЕС.

Встреча заместителей министров иностранных дел стран-участниц "Восточного партнерства" и Вышеградской группы является дебютной встречей в таком формате, проходящей в одной из столиц стран "Восточного партнерства", - цитирует министра БЕЛТА.

Наполнение и итоги встречи будут особенно актуальны для предстоящего через несколько недель совещания министров иностранных дел в Варшаве.

"Обе эти встречи предоставляют нам своевременную возможность для обсуждения потенциального совместного вклада наших стран в текущую европейскую повестку дня с особым акцентом на регион Восточного соседства ЕС", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей подчеркнул, что взаимодействие между Вышеградской группой и странами "Восточного партнерства" становится как никогда актуальным. Государства, входящие в интеграционные инициативы, находятся между важнейшими центрами сил Европы и традиционно стремятся к самоопределению и устойчивому развитию.

"Такое географическое положение - это одновременно и проклятие, и благо, - констатировал Владимир Макей. - Его негативная сторона кроется в большей подверженности влиянию внешних факторов, что вызывает особое беспокойство в контексте напряженной обстановки в регионе".


Беларусь предлагает минскую площадку для укрепления взаимосвязей и сближения интеграционных процессов в Центральной и Восточной Европе, сказал Министр.
Председательство Беларуси в Центрально-Европейской инициативе также направлено, главным образом, на продвижение совместимости в Большей Европе. Совместимость включает в себя развитие транспортной инфраструктуры, сближение норм и стандартов, связанных с таможенным режимом и торговлей, поддержка экономического развития на муниципальном и региональном уровнях. В то же время успех во всестороннем использовании таких взаимосвязей неразрывно сопряжен с более высоким уровнем образования, широким межкультурным диалогом и активными межличностными контактами", - сказал Владимир Макей.

 
 
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Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с главами делегаций стран-участниц Вышеградской группы и "Восточного партнерства" ЕС.

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