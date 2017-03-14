Российская певица Елка выступит в Минске с сольным концертом. Выступление пройдет на сцене Prime Hall вечером 10 мая. Начало в 20.00.





Елке удалось сделать почти невозможное — русскую поп-музыку, одинаково любимую и зрителями, и музыкальными критиками. Ее любят и уважают за самобытность, отменное чувство юмора и своеобразный тембр голоса, который сложно спутать с другим женским вокалом. Критики в один голос твердят: Елка задает тренды во всей российской поп-музыке.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Поклонники ценят Елку и за теплую атмосферу на живых выступлениях. В перерывах между песнями Лиза (настоящее имя Елки) делится своими историями, шутит над собой, таким образом стирая грань между артистом и зрителем, превращая концерт в уютные домашние выступления.

— Хочу, чтобы на моем концерте публика танцевала с закрытыми глазами, чтобы был слышен каждый вздох, каждое слово и каждая мурашка передавалась тем, кто будет к этому готов и открыт, — признается Елка.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



За свою творческую карьеру Елка стала шестикратной обладательницей премии «Золотой граммофон», выпустила 5 студийных альбомов — «Город обмана» (2005), «Тени» (2006), «Этот великолепный мир» (2008), «Точки расставлены» (2011), «#Небы» (2015) и концертный альбом «#2» (2015). «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Около тебя», «Грею счастье», «Навсегда», «Море внутри меня» — занимали высшие позиции в хит-парадах СНГ, сделав Елку самой ротируемой российской исполнительницей.





К слову, именно концертный альбом «#2» окончательно убедил зрителей в том, что Елке и ее музыкантам подвластно любое звучание: от грозного гитарного рока, в который вырастает замечательно-нервная новая версия «Города обмана», до теплого современного соула, от игривого поп-фанка до сбивчивого жесткого драм-н-баса.

Стоимость билетов: от 75 до 140 руб. Справки по телефонам: +375 29 650 11 33, +375 29 763 11 11 КУПИТЬ БИЛЕТ

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы «Ленинград ».

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»