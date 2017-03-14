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В Беларуси с 1 апреля вырастет базовая арендная величина

15.03.2017 11:07 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси базовая арендная величина с 1 апреля увеличится до 15,2 рубля. Ее повышение предусмотрено постановлением Совмина от 7 марта № 182.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В последний раз базовая арендная величина повышалась с 1 апреля прошлого года до 13,6 рубля.

Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в госсобственности. Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций принадлежит Беларуси или ее административно-территориальным единицам, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.

 
 
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Базовая арендная величина с 1 апреля увеличится с нынешних 13,6 рубля до 15,2 рубля.

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