﻿ Директор минского КУП обвиняется в получении взятки за заключение договора на поставку светофоров. 21.by
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Директор минского КУП обвиняется в получении взятки за заключение договора на поставку светофоров

15.03.2017 11:02 — Разное | Tut.by  
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УСК по Минску расследует уголовное дело в отношении директора коммунального унитарного специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия. Следствие установило, что обвиняемый 1 марта текущего года принял от учредителя одного из обществ с дополнительной ответственностью взятку в размере 650 долларов США.

— Незаконное денежное вознаграждение должностному лицу было передано за благоприятное решение вопроса по заключению и исполнению договора на поставку светофоров и светофорного оборудования от коммерческой организации, — сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Действия должностного лица следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 430 (Получение взятки) УК Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи проверяют информацию о причастности обвиняемого к совершению иных эпизодов противоправной деятельности во время его работы в указанной должности.

 
Теги: Минск
 
 
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Следствие установило, что он взял взятку в размере 650 долларов США от учредителя одного из обществ с дополнительной ответственностью.

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