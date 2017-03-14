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Директор минского КУП обвиняется в получении взятки за заключение договора на поставку светофоров
УСК по Минску расследует уголовное дело в отношении директора коммунального унитарного специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия. Следствие установило, что обвиняемый 1 марта текущего года принял от учредителя одного из обществ с дополнительной ответственностью взятку в размере 650 долларов США.
— Незаконное денежное вознаграждение должностному лицу было передано за благоприятное решение вопроса по заключению и исполнению договора на поставку светофоров и светофорного оборудования от коммерческой организации, —
Действия должностного лица следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 430 (Получение взятки) УК Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи проверяют информацию о причастности обвиняемого к совершению иных эпизодов противоправной деятельности во время его работы в указанной должности.
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Следствие установило, что он взял взятку в размере 650 долларов США от учредителя одного из обществ с дополнительной ответственностью.
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