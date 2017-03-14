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Фотофакт: учения МЧС с вертолетами проходят в самом центре Минска
15.03.2017 11:15 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси проводит сегодня масштабные учения в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk на проспекте Победителей.
По сценарию учений, на верхних этажах торгово-развлекательного центра произойдет возгорание. Спасатели отрабатывают эвакуацию посетителей и сотрудников торгового центра, прорабатывают различные способы ликвидации огоня. Во время эвакуации спасатели используют вертолеты и другую технику.
© Sputnik / Виктор Толочко
Учения МЧС проходят в самом центре Минска
О том, что в центре пройдут учения, министерство сообщило заранее, так что сейчас многие минчане увлеченно наблюдают за действиями спасателей и кружащим над столицей вертолетом.
© Sputnik / Виктор Толочко
Самолет МЧС среди минских высоток - спасатели отрабатывают эвакуацию из офисных зданий
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По сценарию учений, на верхних этажах торгово-развлекательного центра произойдет возгорание, спасателям предстоит эвакуировать посетителей и сотрудников центра.
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