МИНСК, 15 мар — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси проводит сегодня масштабные учения в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk на проспекте Победителей.

Победителей 9. Тактико-специальное учение столичных спасателей pic.twitter.com/uCTk2qYBNb — МЧС Минск (@112minskPR) 15 марта 2017 г.

По сценарию учений, на верхних этажах торгово-развлекательного центра произойдет возгорание. Спасатели отрабатывают эвакуацию посетителей и сотрудников торгового центра, прорабатывают различные способы ликвидации огоня. Во время эвакуации спасатели используют вертолеты и другую технику.



© Sputnik / Виктор Толочко Учения МЧС проходят в самом центре Минска

О том, что в центре пройдут учения, министерство сообщило заранее, так что сейчас многие минчане увлеченно наблюдают за действиями спасателей и кружащим над столицей вертолетом.



© Sputnik / Виктор Толочко Самолет МЧС среди минских высоток - спасатели отрабатывают эвакуацию из офисных зданий