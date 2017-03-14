﻿ Фотофакт: учения МЧС с вертолетами проходят в самом центре Минска. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Фотофакт: учения МЧС с вертолетами проходят в самом центре Минска

15.03.2017 11:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси проводит сегодня масштабные учения в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk на проспекте Победителей.

По сценарию учений, на верхних этажах торгово-развлекательного центра произойдет возгорание. Спасатели отрабатывают эвакуацию посетителей и сотрудников торгового центра, прорабатывают различные способы ликвидации огоня. Во время эвакуации спасатели используют вертолеты и другую технику.

Фотофакт: учения МЧС с вертолетами проходят в самом центре Минска
© Sputnik / Виктор Толочко
Учения МЧС проходят в самом центре Минска

О том, что в центре пройдут учения, министерство сообщило заранее, так что сейчас многие минчане увлеченно наблюдают за действиями спасателей и кружащим над столицей вертолетом.

Фотофакт: учения МЧС с вертолетами проходят в самом центре Минска
© Sputnik / Виктор Толочко
Самолет МЧС среди минских высоток - спасатели отрабатывают эвакуацию из офисных зданий
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сценарию учений, на верхних этажах торгово-развлекательного центра произойдет возгорание, спасателям предстоит эвакуировать посетителей и сотрудников центра.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси с 1 апреля вырастет базовая арендная величина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика