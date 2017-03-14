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Упрощенный флагман Huawei P10 Lite оценили в 380 долларов
Huawei P10 Lite — упрощенная версия недавно анонсированного флагмана P10, неожиданно
Официального рендера или «живой» фотографии гаджета на странице с предзаказом не представлено, зато указаны практически все его технические характеристики.
К ним относится 5,2-дюймовый IPS-экран c Full HD-разрешением, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, одинарная 12-мегаписксельная основная и 8-мегапиксельная фронтальная камеры и некий восьмиядерный процессор.
Им,
В продажу Huawei P10 Lite поступит в нескольких цветах (черном, белом и золотистом) и будет стоить 349 евро (380 долларов США). Первые поставки, судя по информации ритейлера, начнутся уже 11 апреля.
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В продажу Huawei P10 Lite поступит в нескольких цветах
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