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Упрощенный флагман Huawei P10 Lite оценили в 380 долларов

15.03.2017 11:31 — Разное | Tut.by  
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Huawei P10 Lite — упрощенная версия недавно анонсированного флагмана P10, неожиданно стала доступна для предзаказа на сайте итальянского онлайн-ритейлера Monclick. Отметим, что официально компания не анонсировала выход этого смартфона, ограничившись флагманами P10 и P10 Plus.

Официального рендера или «живой» фотографии гаджета на странице с предзаказом не представлено, зато указаны практически все его технические характеристики.

К ним относится 5,2-дюймовый IPS-экран c Full HD-разрешением, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, одинарная 12-мегаписксельная основная и 8-мегапиксельная фронтальная камеры и некий восьмиядерный процессор.


Им, судя по последним утечкам, станет Huawei Kirin 655. Емкость аккумулятора, скорее всего, будет ровняться 3000 мАч, а сканер отпечатков пальцев расположится на задней панели корпуса. Операционная система — Android 7.0 Nougat.

В продажу Huawei P10 Lite поступит в нескольких цветах (черном, белом и золотистом) и будет стоить 349 евро (380 долларов США). Первые поставки, судя по информации ритейлера, начнутся уже 11 апреля.

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В продажу Huawei P10 Lite поступит в нескольких цветах

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