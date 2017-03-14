﻿ В Колодищах BMW сбил пьяного пешехода и врезался во встречный Chevrolet. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Колодищах BMW сбил пьяного пешехода и врезался во встречный Chevrolet

15.03.2017 11:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Двойная авария произошла 14 марта, около 22.15, в Колодищах. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

— 34-летний водитель BMW 7-Series ехал по трассе Колодищи — Заславль и совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. После автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Cruze, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП 39-летний пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка. Установлено, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и не был обозначен световозвращающими элементами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 14 марта, около 22.15, на трассе Колодищи - Заславль.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: учения МЧС с вертолетами проходят в самом центре Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика