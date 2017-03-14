Двойная авария произошла 14 марта, около 22.15, в Колодищах. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

— 34-летний водитель BMW 7-Series ехал по трассе Колодищи — Заславль и совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. После автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Cruze, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП 39-летний пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка. Установлено, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и не был обозначен световозвращающими элементами.