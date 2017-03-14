Расследование трагедии, которая произошла на Скидельском сахарном комбинате в конце февраля будет усилено участием ученых и экспертов в области эксплуатации вентиляционного оборудования и систем аспирации, кроме того из Польши будут приглашены представители фирмы-поставщика оборудования для комбината, об этом радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель следственного комитета Республики Беларусь Юлия Гончарова.



© Sputnik / Виктор Толочко Взрыв в Скиделе: умерла вторая сотрудница сахарного комбината

"Следователи углубленного осматривают системы аспирации и вентиляции на заводе и в цехе, где произошел взрыв. На предприятие уже прибыли представители поставщика оборудования из Республики Польша. Эта компания проводила пуско-наладочные работы в цехе готовой продукции и сейчас они помогают следователям в части разъяснений по работе оборудования. К следственным действиям в качестве специалистов привлечены также ведущие ученые и эксперты организаций, которые специализируются на установке системы аспирации и вентиляции", — сообщила Гончарова.

25 февраля в результате взрыва пылевоздушной смеси пострадали 5 работниц завода, в настоящее время 4 из них скончались в учреждениях здравоохранения.

Аудиозапись официального представителя Следственного комитета слушайте на радио Sputnik Беларусь.