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Гостройнадзор за две недели не выяснил, что случилось на стройке в "Маяке Минска"

15.03.2017 12:00 — Разное | Tut.by  
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Госстройнадзор продолжает проверку «планового демонтажа плиты перекрытия», случившегося 27 февраля на строительстве жилого дома комплекса «Маяк Минска». За две недели с момента инцидента на объекте проверяющие так и не установили, было ли это обрушение или демонтаж.

​- Проверка продолжается. На время проверки работы на объекте приостановлены. Это все, что могу сказать на данный момент. — сообщил TUT.BY первый заместитель начальника Госстройнадзора по городу Минску Александр Шиленков.


Напомним, что после публикации фотографий очевидцев, представитель компании ИООО «Зомекс Инвестмент», которая ведет строительство, официально объяснил TUT.BY, что случившееся — не обрушение, а демонтаж, связанный с изменением проекта.

Что же это было на самом деле, проверяющие должны выяснить в ближайшее время. На вопрос, возможно ли дальнейшее безопасное строительство этого объкта, представитель Гостехнадзора ответил утвердительно: «Без сомнения, дальнейшее строительство объекта будет осуществляться в соответствии с проектом и технологией строительного производства, обеспечивающей безопасность производства работ.»

 
Теги: Минск
 
 
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