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Встреча заместителей глав МИД стран Восточного партнерства в Минске

15.03.2017 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На встрече министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь остается сторонником интеграции и считает актуальным взаимодействие между Восточным партнерством и Вышеградской группы.

Встреча заместителей глав МИД стран Восточного партнерства в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Минск предлагает свою площадку для интеграции в Восточной Европе

"На наш взгляд, практическое взаимодействие между Вышеградской группой и странами восточного партнерства становится как никогда актуальным", — подчеркнул Макей.

Он добавил, что Беларусь предлагает "минскую площадку для укрепления взаимосвязей и сближения интеграционных процессов в центральной и восточной Европе".

Восточное партнерство является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Всего за время действия программы странам-участницам Восточного партнерства было выделено со стороны ЕС 3,2 миллиарда евро на реализацию различных программ по развитию.

В Вышеградскую группу, которую еще называют "четверкой", входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Все страны группы в 2004 году вступили в Евросоюз.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместители глав МИД стран-участниц Восточного партнерства и Вышеградской группы встретились в Минске. Смотрите на видео, как проходила встреча зарубежных...

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