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LIVE: пресс-конференция к визиту делегации ПА ОБСЕ в Минск

15.03.2017 12:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С 15 по 17 марта по приглашению Национального собрания делегация ПА ОБСЕ посетит Беларусь. Возглавляет делегацию председатель Ассамблеи Кристин Муттонен.

Основная цель визита — обсуждение вопросов подготовки и проведения 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске 5-6 июля, а также официального подписания соглашения между белорусским парламентом и ПА ОБСЕ о проведении данной сессии.

В ходе визита, в частности, предусмотрена встреча Кристин Муттонен с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, которая намечена на 16 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Sputnik Беларусь проводит онлайн-трансляцию встречи политологов с журналистами, посвященной визиту делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минск.

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