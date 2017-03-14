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LIVE: пресс-конференция к визиту делегации ПА ОБСЕ в Минск
15.03.2017 12:00 — Разное | Sputnik Беларусь
С 15 по 17 марта по приглашению Национального собрания делегация ПА ОБСЕ посетит Беларусь. Возглавляет делегацию председатель Ассамблеи Кристин Муттонен.
Основная цель визита — обсуждение вопросов подготовки и проведения 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске 5-6 июля, а также официального подписания соглашения между белорусским парламентом и ПА ОБСЕ о проведении данной сессии.
В ходе визита, в частности, предусмотрена встреча Кристин Муттонен с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, которая намечена на 16 марта.
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Sputnik Беларусь проводит онлайн-трансляцию встречи политологов с журналистами, посвященной визиту делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минск.
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