С 15 по 17 марта по приглашению Национального собрания делегация ПА ОБСЕ посетит Беларусь. Возглавляет делегацию председатель Ассамблеи Кристин Муттонен.

Основная цель визита — обсуждение вопросов подготовки и проведения 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске 5-6 июля, а также официального подписания соглашения между белорусским парламентом и ПА ОБСЕ о проведении данной сессии.

В ходе визита, в частности, предусмотрена встреча Кристин Муттонен с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, которая намечена на 16 марта.