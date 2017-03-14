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Снежная весна в Нью-Йорке - буря парализовала город на один день
15.03.2017 12:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Холодная снежная зима вернулась в Нью-Йорк после очень теплой и ранней весны — в январе и феврале температура доходила до 20 градусов по Цельсию.
Власти города подготовились к стихии: дали жителям выходной, вывели снегоуборочную технику, закрыли многие госучреждения, общественный транспорт и аэропорт.
Несмотря на то, что снега выпало меньше, чем ожидалось — до 20 см вместо обещанных 45, жителям Куинса, Манхэттена, Бронкса пришлось вооружиться лопатами и выйти на борьбу со стихией. А многие просто прекрасно провели выходной — катались на лыжах, санках, играли в снежки.
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Ранняя весна на северо-востоке США сменилась снежным штормом, который обрушился на Нью-Йорк. Смотрите в фотоленте Sputnik, как город справлялся с возвращением зимы.
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