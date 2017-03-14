Холодная снежная зима вернулась в Нью-Йорк после очень теплой и ранней весны — в январе и феврале температура доходила до 20 градусов по Цельсию.

Власти города подготовились к стихии: дали жителям выходной, вывели снегоуборочную технику, закрыли многие госучреждения, общественный транспорт и аэропорт.

Несмотря на то, что снега выпало меньше, чем ожидалось — до 20 см вместо обещанных 45, жителям Куинса, Манхэттена, Бронкса пришлось вооружиться лопатами и выйти на борьбу со стихией. А многие просто прекрасно провели выходной — катались на лыжах, санках, играли в снежки.