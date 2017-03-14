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В госзакупках запретят участвовать аффилированным лицам

15.03.2017 12:16 — Разное | Ежедневник  
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В госзакупках запретят участвовать аффилированным лицам

Поправки в закон о госзакупках также сузят список закупок из одного источника на 20 позиций.

Запрет на участие аффилированных лиц в госзакупках предусмотрен проектом обновленного закона "О государственных закупках", который готовится ко второму чтению, передает БЕЛТА.

 Об этом сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Алексей Сокол.

«В законопроекте прописана недопустимость участия аффилированных лиц в процедуре государственных закупок. Если лица будут обнаружены, сделка будет признана несостоявшейся, будут применены санкции», – сказал Алексей Сокол.

Законопроектом также предполагается сужение списка закупок из одного источника до 62 позиций. «Это намного меньше, чем было раньше – более 80», – пояснил он.

Кроме того, заказчиков госзакупок планируется обязать предоставлять данные о недобросовестных поставщиках. Если сейчас у заказчика есть такое право, то после принятия поправок оно станет обязанностью.

 
 
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Поправки в закон о госзакупках также сузят список закупок из одного источника на 20 позиций.

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