



Поправки в закон о госзакупках также сузят список закупок из одного источника на 20 позиций.

Запрет на участие аффилированных лиц в госзакупках предусмотрен проектом обновленного закона "О государственных закупках", который готовится ко второму чтению, передает БЕЛТА .

Об этом сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Алексей Сокол.

«В законопроекте прописана недопустимость участия аффилированных лиц в процедуре государственных закупок. Если лица будут обнаружены, сделка будет признана несостоявшейся, будут применены санкции», – сказал Алексей Сокол.

Законопроектом также предполагается сужение списка закупок из одного источника до 62 позиций. «Это намного меньше, чем было раньше – более 80», – пояснил он.

Кроме того, заказчиков госзакупок планируется обязать предоставлять данные о недобросовестных поставщиках. Если сейчас у заказчика есть такое право, то после принятия поправок оно станет обязанностью.