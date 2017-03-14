Надежность современных автомобилей падает. Легендарных «миллионников» больше не делают. Одноразовая жизнь коснулась и автопрома — срок службы автомобиля сократился до нескольких лет. Однако рынок подержанных автомобилей никуда не делся. Поэтому из года в год немецкая ассоциация станций технического контроля TUV публикует рейтинги надежности автомобилей самых разных производителей. Как же менялись лидеры надежности за последние пять лет?



Рейтинги TUV составляются по результатам технического осмотра автомобилей в Германии. Обычно через руки специалистов TUV проходит несколько миллионов автомобилей в год, что позволяет формировать объективную картину надежности.

Объективности ради скажем, что статистика TUV — это не рейтинг надежности в полном понимании. Ассоциация лишь фиксирует успешность прохождения техосмотра различными марками и моделями, которые эксплуатируются в Германии. Точнее говоря — неуспешность. Статистика считается по автомобилям, не прошедшим строгое сито немецкого техосмотра. Но для простоты понимания будем использовать термин «рейтинг надежности», потому что данные TUV все же отражают способность автомобиля ездить с минимальным количеством поломок.

Для нашего обзора мы взяли рейтинги надежности автомобилей возрастом 6−7 лет. Это одна из самых популярных категорий подержанных автомобилей у белорусов. Какие же автомобили заняли первые десять мест в рейтинге?

Рейтинг TUV 2012 года

В 2012 году, несмотря на любовь ко всему отечественному, немецкие специалисты выяснили, что самые надежные авто — японские. Семь из десяти лидеров — японского производства. Но на первой строчке обосновался далеко не массовый Porsche 911.













Рейтинг TUV 2013 года

В 2013 году картина не поменялась. На первом месте по-прежнему Porsche 911. Кстати, высокая надежность этой марки объясняется тем, что владельцы этих спорт-каров просто более тщательно следят за состоянием своих автомобилей. Но можно заметить, что процент поломок немного вырос. Отметим гегемонию марки Toyota. Эти автомобили заняли следующих четыре позиции в рейтинге. А расклад сил при этом не изменился — три немецких автомобиля и семь японских.









Рейтинг TUV 2014 года

В этом году впервые в рейтинге появляется гибридный Prius и занимает сходу первую строчку. А дальше все, как обычно — японское нашествие, разбавленное немецкими авто. Сюрпризом стало разве что 10-е место родстера Mercedes SLK. Но обратите внимание, что процент поломок вырос еще больше по сравнению с двумя предыдущими годами. У Porsche 911 — почти в два раза.











Рейтинг TUV 2015 года

В этом году наконец-то японцы слегка сдали позиции. В десятке лучших — уже пять немецких автомобилей. Но лидер — по прежнему Porsche 911. Удивительная стабильность. Volkswagen Golf Plus добрался аж до третьего места, а на второе неожиданно вырвалась Mazda 2. Тотального преимущества Toyota тут уже не наблюдается.













Рейтинг TUV 2016 года

Прошлый год стал лучшим для немецких автомобилей. Сразу шесть его представителей оказались в десятке лучших. Впервые за рассматриваемый период в рейтинге появился Opel с моделью Insignia. Общий процент поломок немного упал по сравнению с 2015 годом, но все же остался довольно высоким по отношению к 2012 году.









Конечно, опираться на данные немецкой ассоциации станций технического контроля TUV при выборе подержанного автомобиля не стоит. Объективной картины надежности этот рейтинг не отражает. Но зато ясно показывает, что пройти техосмотр в Германии с первого раза проще всего на Porsche 911. А если денег не хватает — то на Toyota. Однако если учитывать тот факт, что в «зачет» рейтинга TUV идут даже машины с перегоревшей лампочкой, то можно сделать один вывод — лидеры рейтинга меньше всего будут доставать мелкими поломками. А это уже неплохо.