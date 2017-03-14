Перовский суд Москвы поручил провести экспертизу по оценке стоимости объектов недвижимого имущества, принадлежавших Жанне Фриске. Квартира и машино-место в Москве и половина дома с участком в Подмосковье будут оценены в рамках рассмотрения иска благотворительной организации Русфонд к родственникам певицы, сообщает Лента.Ру .



Фото: Артем Сизов, Газета.Ru

Суд, в частности, распорядился установить рыночную стоимость квартиры в Шмитовском проезде Москвы, машино-места по тому же адресу, ½ дома и земельного участка площадью 394 квадратных метра в Истринском районе Московской области. Все эти объекты были унаследованы родственниками Фриске.

Рассмотрение иска Русфонда приостановлено до получения результатов оценочной экспертизы. Очередное заседание суда назначено на 21 апреля 2017 года, сообщает агентство.

Русфонд подал в суд на родителей певицы и ее несовершеннолетнего сына Платона в январе 2017 года. Благотворительная организация требует выяснить судьбу 25 миллионов рублей, собранных Первым каналом на лечение Фриске.

Представители фонда утверждают, что, согласно представленным организации документам, на лечение певицы потратили лишь небольшую часть общей суммы, а попытки определить, куда были направлены остальные средства, не увенчались успехом. Русфонд планирует вернуть деньги и израсходовать их на лечение тяжелобольных детей.

Фриске получила известность как одна из вокалисток российской поп-группы «Блестящие». В 2003 году она начала сольную карьеру. Певица ушла из жизни в июне 2015 года после продолжительной болезни.