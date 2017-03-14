Ночью в Москве был задержан Юрий Баранчик - шеф-редактор ИА «Регнум». Он стал четвертым сотрудником одиозного российского сайта, задержанным за последние месяцы.

Как пишет «Регнум», задержание Баранчика, который является гражданином Беларуси, было проведено по просьбе белорусской стороны. По информации портала, редактора отвезли в Дорогомиловский РУВД Москвы и не пустили к нему адвоката. Авторы портала уверены, что белорусские власти продолжают «политические преследования» авторов сайта «по надуманным обвинениям».