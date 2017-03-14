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Как спасатели вертолетами эвакуировали посетителей ТЦ Galleria Minsk
15.03.2017 12:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Согласно сценарию, на верхних этажах здания, в котором находится ТЦ, произошел пожар. Прибывшие на место бригады спасателей развернули пожарные рукава и вошли в торговый центр.
© Sputnik / Виктор Толочко
В это же время "Красный крест" возле здания установил палатку для условно пострадавших, которых пожарные выводили из здания и передавали медикам.
Оставшихся на верхних этажах эвакуировали с помощью вертолетов МЧС — "пострадавших" усаживали на люльку, которая крепилась к вертолету, и эвакуировали из здания.
О том, что сегодня пройдут учения, МЧС информировало заранее — поэтому у здания собрались минчане, которые пришли понаблюдать за происходящим.
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Сотрудники МЧС отработали в среду эвакуацию людей из торгового центра Galleria Minsk. Смотрите на видео, как проходило учебное мероприятие.
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