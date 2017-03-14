Согласно сценарию, на верхних этажах здания, в котором находится ТЦ, произошел пожар. Прибывшие на место бригады спасателей развернули пожарные рукава и вошли в торговый центр.



© Sputnik / Виктор Толочко Фотофакт: учения МЧС с вертолетами проходят в самом центре Минска

В это же время "Красный крест" возле здания установил палатку для условно пострадавших, которых пожарные выводили из здания и передавали медикам.

Оставшихся на верхних этажах эвакуировали с помощью вертолетов МЧС — "пострадавших" усаживали на люльку, которая крепилась к вертолету, и эвакуировали из здания.

О том, что сегодня пройдут учения, МЧС информировало заранее — поэтому у здания собрались минчане, которые пришли понаблюдать за происходящим.