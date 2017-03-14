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На аукцион выставили здание 19-го века в центре Гомеля: со скидкой, всего за 175 тысяч рублей
Здание 19-го века в историческом центре Гомеля городские власти попытаются продать в третий раз. Первоначальную цену снизили на 30%.
Во время первого аукциона на здание претендовало 4 покупателя, но в последний момент все они передумали и торги не состоялись.
Напомним, как гостиный дом здание было построено в конце 19 века, оно имеет имеет статус историко-культурной ценности. Много лет здесь были размещены офисы, некоторые помещения до сих пор сдаются в аренду. В 2010 году здесь провели капитальный ремонт кровли и фасадов. Каких-либо ограничений по использованию объекта недвижимости нет. Единственное условие — в течение месяца после покупки новый собственник должен подписать охранное обязательство.
Кроме самого здания площадью 490,6 кв. м, покупателю также перейдет право аренды на земельный участок площадью 408 кв. м.
Торги пройдут 7 апреля на электронной торговой площадке «
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Скидка составляет 30%, квадратный метр выходит всего 180 "условных".
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