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Минэкономики с помощью ОЭСР будет улучшать профессионализм предпринимателей

15.03.2017 13:09 — Разное | Ежедневник  
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Минэкономики с помощью ОЭСР будет улучшать профессионализм предпринимателей

В Беларуси в течение трех лет будет реализовываться проект, который направлен на совершенствование профессиональных навыков предпринимателей.

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию презентовала в Минске проект коллегиальной экспертной оценки Беларуси "Улучшение профессиональных навыков малого и среднего предпринимательства посредством услуг по поддержке предпринимательства", передает БЕЛТА.

По словам руководитель отдела Евразии ОЭСР Уильяма Томпсона,
в прошлом году эксперты провели большую работу по изучению проблемных вопросов и возможностей негосударственного сектора экономики. По результатам оценки выданы рекомендации.

"Представленная дорожная карта реформ должна способствовать повышению конкурентоспособности бизнеса и экономики в целом. Мы приветствуем те шаги, которые предпринимает правительство в последние годы по либерализации, поддержке частной инициативы, диверсификации экспорта и экономической деятельности", - сказал Уильям Томпсон.

Директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц подчеркнул, что значительная часть предложений экспертов нашла отражение в госпрограмме "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016-2020 годы.

"Важно, чтобы субъект хозяйствования на начальном этапе становления мог получить квалифицированную юридическую помощь, содействие в ведении бухгалтерского учета. Одна из основных задач - повышение качества оказания таких услуг организациями по поддержке предпринимательства, бизнес-инкубаторами", - отметил Петр Арушаньянц.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси в течение трех лет будет реализовываться проект, который направлен на совершенствование профессиональных навыков предпринимателей.

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