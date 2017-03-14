



В Беларуси в течение трех лет будет реализовываться проект, который направлен на совершенствование профессиональных навыков предпринимателей.

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию презентовала в Минске проект коллегиальной экспертной оценки Беларуси "Улучшение профессиональных навыков малого и среднего предпринимательства посредством услуг по поддержке предпринимательства", передает БЕЛТА .

По словам руководитель отдела Евразии ОЭСР Уильяма Томпсона,

в прошлом году эксперты провели большую работу по изучению проблемных вопросов и возможностей негосударственного сектора экономики. По результатам оценки выданы рекомендации.

"Представленная дорожная карта реформ должна способствовать повышению конкурентоспособности бизнеса и экономики в целом. Мы приветствуем те шаги, которые предпринимает правительство в последние годы по либерализации, поддержке частной инициативы, диверсификации экспорта и экономической деятельности", - сказал Уильям Томпсон.

Директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц подчеркнул, что значительная часть предложений экспертов нашла отражение в госпрограмме "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016-2020 годы.

"Важно, чтобы субъект хозяйствования на начальном этапе становления мог получить квалифицированную юридическую помощь, содействие в ведении бухгалтерского учета. Одна из основных задач - повышение качества оказания таких услуг организациями по поддержке предпринимательства, бизнес-инкубаторами", - отметил Петр Арушаньянц.