Хоккейный клуб «Динамо-Минск» занял второе место по посещаемости домашних матчей среди всех европейских клубов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Средняя посещаемость домашних матчей «зубров» составляет 13 230 зрителей. Средняя заполняемость «Минск-Арены» составляет 87%. Занимающий первое место швейцарский «Берн» в среднем посещает 16 399 зрителей.

Топ-10 самых посещаемых клубов Европы выглядит следующим образом:

1. «Берн» (Швейцария) — 16 399.

2. «Динамо-Минск» (КХЛ) — 13 230.

3. «Кельн» (Германия) — 12 662.

4. «Айсберен» (Швейцария) — 12 052.

5. СКА (КХЛ) — 11 735.

6. «Адлер» (Германия) — 10 812.

7. «Йокерит» (КХЛ) — 9 610.

8. «Цюрих» (Швейцария) — 9 214.

9. «Слован» (КХЛ) — 9 104.

10. «Фрелунда» (Швеция) — 9 029.

Самой посещаемой лигой является чемпионат Швейцарии. Белорусская Экстралига в этом рейтинге занимает лишь 15-е место. При этом в рейтинге учитываются лишь топ-дивизионы. В противном случае, чемпионат Беларуси не входил бы даже в топ-20.

1. Швейцарская национальная лига "А" — 6 882.

2. Немецкая хоккейная лига — 6 198.

3. Континентальная хоккейная лига — 6 121.

4. Шведская хоккейная лига — 5 707.

5. Чешская экстралига — 5 178.

…15. Белорусская экстралига — 635.