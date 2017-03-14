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Минское "Динамо" заняло второе место по посещаемости среди европейских хоккейных клубов
Хоккейный клуб «Динамо-Минск» занял второе место по посещаемости домашних матчей среди всех европейских клубов.
Средняя посещаемость домашних матчей «зубров» составляет 13 230 зрителей. Средняя заполняемость «Минск-Арены» составляет 87%. Занимающий первое место швейцарский «Берн» в среднем посещает 16 399 зрителей.
Топ-10 самых посещаемых клубов Европы выглядит следующим образом:
1. «Берн» (Швейцария) — 16 399.
2. «Динамо-Минск» (КХЛ) — 13 230.
3. «Кельн» (Германия) — 12 662.
4. «Айсберен» (Швейцария) — 12 052.
5. СКА (КХЛ) — 11 735.
6. «Адлер» (Германия) — 10 812.
7. «Йокерит» (КХЛ) — 9 610.
8. «Цюрих» (Швейцария) — 9 214.
9. «Слован» (КХЛ) — 9 104.
10. «Фрелунда» (Швеция) — 9 029.
Самой посещаемой лигой является чемпионат Швейцарии. Белорусская Экстралига в этом рейтинге занимает лишь 15-е место. При этом в рейтинге учитываются лишь топ-дивизионы. В противном случае, чемпионат Беларуси не входил бы даже в топ-20.
1. Швейцарская национальная лига "А" — 6 882.
2. Немецкая хоккейная лига — 6 198.
3. Континентальная хоккейная лига — 6 121.
4. Шведская хоккейная лига — 5 707.
5. Чешская экстралига — 5 178.
…15. Белорусская экстралига — 635.
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Хоккейный клуб "Динамо-Минск" занял второе место по посещаемости домашних матчей среди всех европейских клубов.
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