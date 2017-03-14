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В Беларуси арестованы хакеры, которые украли 8 млн евро с банковских карт

15.03.2017 13:56 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси арестованы хакеры, которые украли 8 млн евро с банковских карт

фото: FlashSiberia

Расследование дела хакеров, от которых потрадали граждане 29 стран, проходило при поддержке Европола, Секретной службы США и полиции Кипра.

Пресечена деятельность организованной преступной группы, жертвами которой стали более 130 тысяч держателей платежных карт из 29 стран, сообщает Следственный комитет.

Преступная группа занималась компрометацией кредитных карт с использованием компьютерных технологий и вредоносных программ. Для этого преступники создали несколько подставных онлайн-магазинов и фиктивную компанию по разработке программного обеспечения.

Мошенники связывались с легальными платежными онлайн-сервисами и имитировали проведение многочисленных международных транзакций. В дальнейшем похищенные средства переводились на банковский счет на Кипре. Благодаря большому числу транзакций с маленькими суммами, связанных с интернет-сервисами, им несколько месяцев удавалось оставаться незамеченными.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 8 миллионов евро. Четырех участников группы, включая лидера, установили и задержали правоохранительные органы Беларуси.

Одному из фигурантов уже вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на семь лет.

«Данное дело — очередное подтверждение тому, что успех расследования преступлений в сфере информационных технологий зависит от взаимодействия на международном уровне» — говорится в сообщении ведомства.

 
 
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Расследование дела хакеров, от которых потрадали граждане 29 стран, проходило при поддержке Европола, Секретной службы США и полиции Кипра.

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