Сирийская правительственная армия до сих пор использует в борьбе с террористами еще советские бронетранспортеры БТР-152, разработанные в 40-х годах прошлого века. «Вестник Мордовии» пишет , что в распоряжении сирийцев к началу конфликта было около 500 таких бронетранспортеров, большая часть которых находилась на базах хранения.



Фото: Отвага2004

Высокие потери в легкой бронетехнике заставили сирийцев реанимировать БТР-152. Некоторые из восстановленных машин вооружены сразу тремя пулеметами СГМБ калибра 7,62 мм, хотя по штату положен только один такой пулемет.



Фото: Отвага2004

СГМБ — это бронетранспортерный вариант пулемета Горюнова (СГ-43), который принят на вооружение Красной армии в 1943 году. Это надежное и мощное оружие, которое хорошо себя зарекомендовало в ряде войн.



Фото: Отвага2004

БТР-152 создан с использованием узлов и агрегатов грузового автомобиля ЗИС-151 и принят на вооружение Совесткой армии в 1950 году. Экипаж машины - 2 человека, плюс до 17 десантников. Скорость достигает 65 км/ч. Запас хода — до 550 км.

Проблем с запчастями к этим машинам сирийцы не испытывают — снимают необходимые с техники, которая не на ходу. Сам БТР-152 прост и надежен в обслуживании и эксплуатации.