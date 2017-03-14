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Билеты на интерактивный спектакль театра "Кропка" в Минске можно купить со скидкой 40%

15.03.2017 13:59 — Разное | Tut.by  
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Интерактивный театр «Кропка» объявил финальную распродажу билетов. С 15 марта по 2 апреля билеты на спектакли будут продаваться со скидкой 40%. Количество билетов ограничено.


Если спросить у взрослых, что самое интересное и важное в спектакле, то большинство ответят «сюжет», «костюмы» или «игра актеров». А вот детки, которые побывали на спектакле «Снежная королева» в интерактивном театре «Кропка», знают, что самое главное — это быть добрым, смелым и помогать друг другу, ведь только в этом случае Кай и Герда смогут победить злую и хитрую Снежную Королеву.











Почему стоит сходить на «Снежную королеву»?

Казалось бы, такая старая история, столько раз интерпретированная, что нового можно добавить к тексту Андерсена?.. Но театр «Кропка» не зря интерактивный: дети здесь не только и не столько зрители, сколько участники. Они — герои. Малыши учатся понимать и осознавать происходящее на сцене уже потому, что сами являются актерами, учатся видеть и отличать добро и зло, принимать правильные решения — выбирать любовь и с ее помощью побеждать зло.

Для Беларуси да и для многих других стран такой спектакль абсолютно уникален, подобный формат театральных представлений можно встретить только в Германии и Швеции. Вся команда театра не просто предлагает детям известную сказку с готовыми выводами, а вводит в мир театра, в его закулисье. Показывает что сказка с ее героями находится в нашей жизни и отражает наши ежедневные поступки и решения. Поэтому, если вы давно собирались познакомить ребенка с театром и не знали с чего начать, — «Снежная королева» в театре «Кропка» будет отличным первым шагом в мир театра.











Что такое театр «Кропка»?

Интерактивный театр «Кропка» открылся в январе 2017 года в ТРЦ «Galleria Minsk» на 5-ом этаже. Одна из его особенностей в том, что дети там могут находиться без сопровождения взрослых — родителей, воспитателей или преподавателей. В «Кропке» быть с малышами необязательно: спектакль разделен на зоны и построен в форме диалога с детьми, поэтому ребенок должен с первых и до последних минут включаться в действие.

Организаторы обратили внимание, что когда рядом родители, дети постоянно отвлекаются, например, пересаживают, поправляют волосы и т. д, и это вырывает ребят из сказки.

Куда родителям? Правильно, заниматься своими делами: мамам за покупками, папам на фудкорт. Но если все же взрослым очень хочется в детство, то они могут пойти вместе с детьми.





А что в апреле?

Премьера. 8 апреля «Маленький принц» по мотивам одноименного рассказа Антуана де Сент-Экзюпери. Билеты на первые спектакли уже в продаже.

Спектакль «Снежная королева»

Когда: с 15 марта по 2 апреля

Цена: 25,00 рублей  15,00 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ

Спектакль «Маленький принц»

Когда: с 8 апреля

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы «Ленинград».

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С 15 марта по 2 апреля можно купить билет на интерактивный спектакль театра "Кропка" в Минске со скидкой 40%.

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