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Билеты на интерактивный спектакль театра "Кропка" в Минске можно купить со скидкой 40%
Интерактивный театр
Если спросить у взрослых, что самое интересное и важное в спектакле, то большинство ответят «сюжет», «костюмы» или «игра актеров». А вот детки, которые побывали на спектакле «Снежная королева» в интерактивном театре «Кропка», знают, что самое главное — это быть добрым, смелым и помогать друг другу, ведь только в этом случае Кай и Герда смогут победить злую и хитрую Снежную Королеву.
Почему стоит сходить на «Снежную королеву»?
Казалось бы, такая старая история, столько раз интерпретированная, что нового можно добавить к тексту Андерсена?.. Но театр «Кропка» не зря интерактивный: дети здесь не только и не столько зрители, сколько участники. Они — герои. Малыши учатся понимать и осознавать происходящее на сцене уже потому, что сами являются актерами, учатся видеть и отличать добро и зло, принимать правильные решения — выбирать любовь и с ее помощью побеждать зло.
Для Беларуси да и для многих других стран такой спектакль абсолютно уникален, подобный формат театральных представлений можно встретить только в Германии и Швеции. Вся команда театра не просто предлагает детям известную сказку с готовыми выводами, а вводит в мир театра, в его закулисье. Показывает что сказка с ее героями находится в нашей жизни и отражает наши ежедневные поступки и решения. Поэтому, если вы давно собирались познакомить ребенка с театром и не знали с чего начать, — «Снежная королева» в театре «Кропка» будет отличным первым шагом в мир театра.
Что такое театр «Кропка»?
Интерактивный театр «Кропка»
Организаторы обратили внимание, что когда рядом родители, дети постоянно отвлекаются, например, пересаживают, поправляют волосы и т. д, и это вырывает ребят из сказки.
Куда родителям? Правильно, заниматься своими делами: мамам за покупками, папам на фудкорт. Но если все же взрослым очень хочется в детство, то они могут пойти вместе с детьми.
А что в апреле?
Премьера. 8 апреля «Маленький принц» по мотивам одноименного рассказа Антуана де Сент-Экзюпери. Билеты на первые спектакли уже в продаже.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт
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С 15 марта по 2 апреля можно купить билет на интерактивный спектакль театра "Кропка" в Минске со скидкой 40%.
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