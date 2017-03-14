Юношеская сборная Беларуси, составленная из футболистов не старше 2000 года рождения, неудачно провела первый матч элитного раунда чемпионата Европы 2017 года, сообщает официальный сайт АБФФ.



Фото: abff.by

Команда Кирилла Альшевского не смогла ничего противопоставить сверстникам из Италии, пропустив три безответных мяча во втором тайме. Дублем отметился Мойзе Кен, поразивший ворота на 42-й и 61-й минутах. Еще один гол на счету Давиде Меролы.

Беларусь (U-17) — Италия (U-17) — 0:3 (0:0)

14 марта. Гросбеек. «Спортпарк Зюйд»

Судьи: Роберт Харви, Даррах Киган (оба — Ирландия); Дион Фиккерт (Нидерланды).

Беларусь (U-17): Самович, Гружевский, Мирошников, Лаврик, Глинский, Мякиш (Вегеря, 71), Немирко, Кириленко, Горбач (Музыченко, 69), Сакута, Василевич (Петренко, 53).

Италия (U-17): Джемелло, Белланова, Кандела, Риццо-Пинна, Анцолин, Беттелла, Висконти (Вигнато, 70), Кен (Джилли, 77), Бьянку, Портанова, Пеллегри (Мерола, 64).

Голы: 1:0 — Кен (42), 2:0 — Кен (61), 3:0 — Мерола (73).

Предупреждения: Глинский (11), Мирошников (78).

Следующий матч в 5-й отборочной группе сборная Беларуси проведет 16 марта против Голландии (начало встречи в 20.00), 19 марта соперниками станут бельгийцы (17.00).

Положение команд:

1. Италия — 3 очка (1 матч)

2. Голландия — 3 (1)

3. Бельгия — 0 (1)

4. Беларусь — 0 (1).

Победители восьми отборочных групп, а также семь сборных, занявших вторые места, выйдут в финальную часть чемпионата Европы.