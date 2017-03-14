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Сборная Беларуси крупно проиграла Италии в элитном раунде юношеского ЧЕ-2017 по футболу
Юношеская сборная Беларуси, составленная из футболистов не старше 2000 года рождения, неудачно провела первый матч элитного раунда чемпионата Европы 2017 года, сообщает официальный
Команда Кирилла Альшевского не смогла ничего противопоставить сверстникам из Италии, пропустив три безответных мяча во втором тайме. Дублем отметился Мойзе Кен, поразивший ворота на 42-й и 61-й минутах. Еще один гол на счету Давиде Меролы.
Беларусь (U-17) — Италия (U-17) — 0:3 (0:0)
14 марта. Гросбеек. «Спортпарк Зюйд»
Судьи: Роберт Харви, Даррах Киган (оба — Ирландия); Дион Фиккерт (Нидерланды).
Беларусь (U-17): Самович, Гружевский, Мирошников, Лаврик, Глинский, Мякиш (Вегеря, 71), Немирко, Кириленко, Горбач (Музыченко, 69), Сакута, Василевич (Петренко, 53).
Италия (U-17): Джемелло, Белланова, Кандела, Риццо-Пинна, Анцолин, Беттелла, Висконти (Вигнато, 70), Кен (Джилли, 77), Бьянку, Портанова, Пеллегри (Мерола, 64).
Голы: 1:0 — Кен (42), 2:0 — Кен (61), 3:0 — Мерола (73).
Предупреждения: Глинский (11), Мирошников (78).
Следующий матч в 5-й отборочной группе сборная Беларуси проведет 16 марта против Голландии (начало встречи в 20.00), 19 марта соперниками станут бельгийцы (17.00).
Положение команд:
1. Италия — 3 очка (1 матч)
2. Голландия — 3 (1)
3. Бельгия — 0 (1)
4. Беларусь — 0 (1).
Победители восьми отборочных групп, а также семь сборных, занявших вторые места, выйдут в финальную часть чемпионата Европы.
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Юношеская сборная Беларуси, составленная из футболистов не старше 2000 года рождения, неудачно провела первый матч элитного раунда чемпионата Европы 2017 года.
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