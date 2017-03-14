Польские психологи повторили известный эксперимент Стэнли Милгрэма, который проверяет, готов ли человек причинить боль незнакомцу, если ему отдают распоряжение. Научная работа об этом опубликована в журнале Social Psychological and Personality Science , кратко о ней сообщает EurekAlert!



Один из участников оригинального эксперимента Мигрэма. Фото: Pacific Standard / othersociologist.com

Психолог Стэнли Милгрэм из Йельского университета описал свои опыты еще в 1963 году. Участникам сообщали, что изучают влияние боли на память. Добровольцам-«учителям» нужно было проверять выполнение заданий «учениками». За каждую ошибку «учителя» должны были наказывать «учеников» все более сильным электрическим разрядом.

На самом деле «ученики» были актерами, которые делали вид, что страдают от разрядов. Ударов током не было, однако перед учителями были размещены 30 переключателей от 15 до 450 В, с шагом в 15 В. В реальности психологи проверяли реакцию «учителей» на мучения незнакомых им людей.

Актеры кричали, стучали в стену, жаловались на боль в сердце, «теряли сознание». Исследователи настаивали на продолжении эксперимента. В результате большинство «учителей» доходило до максимального напряжения, хотя многие при этом испытывали внутренний конфликт. Похожие результаты наблюдались в США, Голландии, Германии, Испании, Италии, Австрии и Иордании.

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Более сорока лет спустя польские психологи провели похожее исследование. «Наша цель состояла в том, чтобы исследовать, насколько высокий уровень послушания мы будем встречать среди жителей Польши, — объяснили авторы работы. — Следует подчеркнуть, что тесты Милгрэма никогда не проводились в Центральной Европе».

В польском эксперименте приняло участие 80 «учителей» в возрасте от 18 до 69 лет. Они могли наказать «учеников» электрическими разрядами в 15−450 В, сила которых возрастала постепенно. Эксперимент показал, что 90% участников дошло до максимального напряжения. Лишь восемь человек из 80 остановились вопреки распоряжению экспериментатора.

«Спустя полвека после оригинального исследования Милгрэма о послушании авторитетам поразительное большинство людей по-прежнему готовы убить электрическим током беспомощного человека», — делает вывод автор работы.